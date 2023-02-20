Нервных просят не оформляться

Формальные и неформальные работники практически не отличаются по набору некогнитивных навыков — таких как открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия и доброжелательность, следует из работы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. При этом, как выяснилось, мужчины в сером секторе экономики отличаются повышенной нервозностью. Является ли это следствием их неформального статуса или, напротив, эмоциональная нестабильность способствует трудоустройству без официального оформления, исследователи пока не установили.
Вызывает ли невротизм склонность к неформальному трудоустройству или же закрывает для таких работников перспективы формальной занятости, наука пока не разобралась
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Наемные работники в белом и сером секторах экономики РФ обладают схожим набором некогнитивных навыков, что опровергает гипотезу о низком качестве человеческого капитала в сфере неформальной занятости. Такой вывод содержится в исследовании научного сотрудника Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Анны Зудиной.
Как отмечает автор, изначально неформальные трудовые отношения в целом интерпретировались исследователями в рамках теории сегментированных рынков — под неформальным сегментом понималась низкопроизводительная примитивная самозанятость тех, кто не может попасть в официальный сектор из-за недостаточного образования и квалификации. Впоследствии экономисты пришли к выводу о том, что неформальная занятость неоднородна, также она может быть добровольной из-за ее определенных преимуществ в виде гибкого графика и более высоких заработков из-за возможности не платить налоги. В такой ситуации неформально занятые могут обладать относительно высокой квалификацией и соответствующим образованием. По мере того, как была доказана связь занятости не только с когнитивными, но и с некогнитивными характеристиками работника (с социально-психологическими или личностными чертами, находящими выражение в повторяющихся способах поведения), возник вопрос о связи таких характеристик и неформальности.
Если оценка когнитивных навыков неформальных работников в РФ уже проводилась, то вопрос о том, как связаны неформальность и некогнитивные способности, до сих пор не был изучен. В основе новой работы — данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, который содержал специальный блок вопросов о некогнитивных навыках. Он позволяет оценить пять базовых параметров личности — открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия (ориентация на внешний мир), способность приходить к согласию с другими и эмоциональная нестабильность. В качестве показателя неформальной занятости использовался вопрос из анкеты этого же мониторинга о наличии официального трудового договора или контракта. Таким образом, использовался легалистский подход к операционализации неформальной занятости, в котором принципиальное значение имеют характеристики рабочих мест, а не юридический статус самого предприятия.
Как показал анализ, разница по части наличия у формальных и неформальных работников некогнитивных навыков оказалась минимальной. При прочих равных условиях уровни открытости новому опыту, добросовестности, экстраверсии и доброжелательности у них практически не различаются. Единственным параметром, оказавшимся значимо связанным с неформальным типом занятости, оказался невротизм — при этом он характерен только для мужчин. Впрочем, как отмечает автор работы, чтобы определить, как именно наличие большей нервозности связано с неформальной занятостью, необходимы дополнительные исследования — эмоциональная нестабильность может выступать как причиной неформальной занятости, так и быть ее следствием.
Тезис о сходстве некогнитивного профиля неформальных и формальных занятых косвенно может подтверждать то, что периоды серого труда у многих работников чередуются с периодами белого. Сейчас в РФ в неформальном секторе заняты от 13 млн до 17 млн человек, при этом у 7 млн из них доход от такой работы является основным (подробнее см. “Ъ” от 27 августа). Описанная в работе характеристика неформальной занятости, в свою очередь, делает задачу ее сокращения путем усиления контроля более сложной — более продуктивными, напротив, выглядят меры, повышающие привлекательность добровольной легализации, например, привязывающие к ней различные социальные выплаты, включая пособие по безработице.