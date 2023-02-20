Нервных просят не оформляться

Формальные и неформальные работники практически не отличаются по набору некогнитивных навыков — таких как открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия и доброжелательность, следует из работы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. При этом, как выяснилось, мужчины в сером секторе экономики отличаются повышенной нервозностью. Является ли это следствием их неформального статуса или, напротив, эмоциональная нестабильность способствует трудоустройству без официального оформления, исследователи пока не установили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вызывает ли невротизм склонность к неформальному трудоустройству или же закрывает для таких работников перспективы формальной занятости, наука пока не разобралась

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вызывает ли невротизм склонность к неформальному трудоустройству или же закрывает для таких работников перспективы формальной занятости, наука пока не разобралась

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наемные работники в белом и сером секторах экономики РФ обладают схожим набором некогнитивных навыков, что опровергает гипотезу о низком качестве человеческого капитала в сфере неформальной занятости. Такой вывод содержится в исследовании научного сотрудника Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Анны Зудиной.

Как отмечает автор, изначально неформальные трудовые отношения в целом интерпретировались исследователями в рамках теории сегментированных рынков — под неформальным сегментом понималась низкопроизводительная примитивная самозанятость тех, кто не может попасть в официальный сектор из-за недостаточного образования и квалификации. Впоследствии экономисты пришли к выводу о том, что неформальная занятость неоднородна, также она может быть добровольной из-за ее определенных преимуществ в виде гибкого графика и более высоких заработков из-за возможности не платить налоги. В такой ситуации неформально занятые могут обладать относительно высокой квалификацией и соответствующим образованием. По мере того, как была доказана связь занятости не только с когнитивными, но и с некогнитивными характеристиками работника (с социально-психологическими или личностными чертами, находящими выражение в повторяющихся способах поведения), возник вопрос о связи таких характеристик и неформальности.

Если оценка когнитивных навыков неформальных работников в РФ уже проводилась, то вопрос о том, как связаны неформальность и некогнитивные способности, до сих пор не был изучен. В основе новой работы — данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, который содержал специальный блок вопросов о некогнитивных навыках. Он позволяет оценить пять базовых параметров личности — открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия (ориентация на внешний мир), способность приходить к согласию с другими и эмоциональная нестабильность. В качестве показателя неформальной занятости использовался вопрос из анкеты этого же мониторинга о наличии официального трудового договора или контракта. Таким образом, использовался легалистский подход к операционализации неформальной занятости, в котором принципиальное значение имеют характеристики рабочих мест, а не юридический статус самого предприятия.

Как показал анализ, разница по части наличия у формальных и неформальных работников некогнитивных навыков оказалась минимальной. При прочих равных условиях уровни открытости новому опыту, добросовестности, экстраверсии и доброжелательности у них практически не различаются. Единственным параметром, оказавшимся значимо связанным с неформальным типом занятости, оказался невротизм — при этом он характерен только для мужчин. Впрочем, как отмечает автор работы, чтобы определить, как именно наличие большей нервозности связано с неформальной занятостью, необходимы дополнительные исследования — эмоциональная нестабильность может выступать как причиной неформальной занятости, так и быть ее следствием.

Тезис о сходстве некогнитивного профиля неформальных и формальных занятых косвенно может подтверждать то, что периоды серого труда у многих работников чередуются с периодами белого. Сейчас в РФ в неформальном секторе заняты от 13 млн до 17 млн человек, при этом у 7 млн из них доход от такой работы является основным (подробнее см. “Ъ” от 27 августа). Описанная в работе характеристика неформальной занятости, в свою очередь, делает задачу ее сокращения путем усиления контроля более сложной — более продуктивными, напротив, выглядят меры, повышающие привлекательность добровольной легализации, например, привязывающие к ней различные социальные выплаты, включая пособие по безработице.

Анастасия Мануйлова