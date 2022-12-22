Береги труд смолоду

В следующем году в РФ должна появиться Стратегия развития молодежной политики до 2030 года — поручение готовить такой документ вчера по итогам Госсовета анонсировал Владимир Путин. Ожидается, что часть мер стратегии будет направлена на поддержку занятости молодых россиян — речь в том числе может идти о налоговых льготах и субсидиях для работодателей, трудоустраивающих работников в возрасте до 29 лет. Меры готовятся на фоне ожидаемого снижения числа работоспособных россиян и неутешительных демографических прогнозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Стратегия молодежной политики государства до 2030 года должна объединить уже существующие инициативы в этой сфере и обозначить новые направления поддержки этой категории населения.

«Речь идет о создании эффективной среды для самореализации молодежи, о вопросах уровня заработной платы, организации работы труда соответствующих работников и так далее»,— заявил президент по окончании заседания Госсовета.

Курирующая это направление работы правительства вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что с 2022 года в РФ уже реализуется федеральный проект «Молодежь России». Ранее правительство утвердило правила осуществления мониторинга реализации молодежной политики с подготовкой ежегодного доклада. Это должно помочь властям получить картину состояния молодых россиян, уровня их образования, занятости и среднего дохода.

В перспективе, как следовало из слов вице-премьера, в состав мер поддержки могут войти программы в сфере занятости, например, работодатели могли бы платить при трудоустройстве молодых пониженные страховые взносы с их зарплат — по ставке 7,6% (по аналогии с льготой, введенной для занятых в студенческих отрядах с 1 января 2023 года). В материалах к заседанию Госсовета также содержится предложение ограничить возможности работодателей увольнять молодых сотрудников в течение первого года их работы — будет ли упомянута такая неоднозначная мера в списке поручений президента по итогам заседания, пока, впрочем, не ясно.

Отметим, что с конца 2021 года уже работает отдельная федеральная программа содействия занятости молодежи, сфокусированная на россиянах в возрасте до 29 лет. В рамках этой программы для упрощения выхода молодых работников на рынок труда Минтруд предусматривает 31 мероприятие — от профориентации до выдачи субсидий работодателям на трудоустройство молодежи. Предполагается, что прямые меры поддержки будут ежегодно охватывать 350 тыс. человек, косвенные — до 5 млн (подробнее см. “Ъ” от 29 ноября). По замыслу Минтруда это позволит к 2030 году снизить уровень безработицы среди молодежи до 8% — сейчас в возрастной категории 20–24 года она составляет 16,2%, в категории 25–29 лет — 7,4%.

Эти меры готовятся на фоне снижения числа работоспособных россиян.

Согласно расчетам Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала Высшей школы экономики (проведены на основе демографического прогноза Института демографии), без привлечения мигрантов численность рабочей силы в РФ к 2035 году сократится на 3,9 млн человек. Это будет происходить по мере ухода с рынка труда более многочисленных поколений россиян, рожденных до начала 1990-х годов. Численность работоспособного населения в возрасте от 40 до 59 лет увеличится на 4 млн, но молодых работоспособных граждан (от 20 до 39 лет) — уменьшится на 6,6 млн.

Если считать такой демографический прогноз верным, то роль государственных мер поддержки молодежи на макроуровне будет невелика — сокращение уровня безработицы среди граждан молодого возраста, скорее всего, произойдет и само по себе. Кроме того, большинство крупных российских промышленных и производственных компаний на фоне складывающего дефицита кадров также усилят свою работу с молодежью для того, чтобы пополнять ряды необходимых им специалистов.

Анастасия Мануйлова