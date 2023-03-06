«Ведомости»: Асад приедет в Москву в середине марта

В середине марта с официальным визитом в Москву приедет президент Сирии Башар Асад, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Политика может принять российский президент Владимир Путин.

Предполагается, что целью визита Башара Асада станет получение финансовой и энергетической помощи от российского руководства.

Необходимость в поддержке Москвы, допускают «Ведомости», могла возникнуть у сирийских властей на фоне повышения Ираном цен на поставки нефтепродуктов в Сирию и последствий февральских землетрясений.

Последний раз Башар Асад приезжал в Москву в сентябре 2021 года. С конца 2022 года в Сирии осложнилась экономическая ситуация из-за острой нехватки топлива, что привело к проблемам практически во всех секторах. По оценке ООН, 90% населения Сирии нуждаются в гуманитарной помощи. Власти страны обвиняют в кризисе санкции западных стран.

Подробнее о кризисе в Сирии — в материале «Ъ» «Сирия осталась без топлива».