Асад прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, сообщило сирийское агентство SANA. Господин Асад собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что встреча состоится 15 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад (слева) и Владимир Путин на встрече в Сочи в 2017 году

Фото: Пресс-служба президента РФ Башар Асад (слева) и Владимир Путин на встрече в Сочи в 2017 году

Фото: Пресс-служба президента РФ

Как передает SANA, в аэропорту Внуково Башара Асада встретил в том числе спецпредставитель президента РФ по странам Ближнего Востока и Африки Михаил Богданов.

Как сообщили в Кремле, на встрече Башара Асада и Владимира Путина планируется обсудить развитие российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также на встрече планируется затронуть вопросы урегулирования ситуации в Сирии.

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