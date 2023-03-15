На востоке России часть пунктов выдачи Wildberries присоединилась к забастовке

В Свердловской и Иркутской областях, Забайкалье, Бурятии и во Владивостоке несколько пунктов выдачи присоединилась к забастовке против новой системы штрафов. Вчера, 14 марта, сообщалось о начале забастовки владельцев пунктов выдачи в Москве.

По новым правилам Wildberries с владельцев пунктов выдачи удерживают полную сумму товара в случае возврата брака или если не по их вине в посылке оказался другой предмет. Списания за подмены начались 9 марта.

В Екатеринбурге, по данным сайта e1.ru, к забастовке присоединились по меньшей мере три пункта. В Иркутске — 25 пунктов. В других городах области — Братске, Усть-Илимске, Ангарске — еще примерно 20, стало известно «Ъ».

Также к забастовке присоединились несколько пунктов (сколько точно, неизвестно) в Чите, в Забайкальском крае и Бурятии — более 20 пунктов в каждом из регионов. Во Владивостоке — на улицах Ладыгина, Черемуховая, Тухачевского, на Партизанском проспекте, сообщает сайт primamedia.ru.

Влад Никифоров, Иркутск; Алексей Чернышев, Владивосток