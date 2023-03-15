Британия закрывается от иностранных ученых

Более 1100 иностранных ученых и аспирантов не смогли получить разрешение на работу в Великобритании в 2022 году. Это рекордное число отказов за год. Их британские власти объяснили соображениями национальной безопасности. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные, полученные в рамках закона о свободе информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Gordon / Reuters Фото: Anna Gordon / Reuters

По данным издания, всего в 2022 году было подано 50 тыс. заявок от иностранных ученых и аспирантов, которые хотели бы заниматься исследованиями и работать в Великобритании. В результате отказ получили 265 ученых и 839 аспирантов. В 2016 году в выдаче таких разрешений было отказано 13 соискателям, в 2020-м — 128.

Как отмечает The Guardian, нынешний резкий рост числа отказов происходит на фоне ухудшения отношений с Китаем, сокращения числа совместных научных исследований, закрытия крупных исследовательских центров и регулярных предупреждений со стороны британских спецслужб о растущей угрозе шпионажа со стороны Китая.

МИД Великобритании отказался удовлетворить запрос The Guardian предоставить разбивку отказов по странам.

Изданием были собраны данные из Оксфордского, Кембриджского университетов и Имперского колледжа Лондона, которые показывают, что большинство отказов получили именно китайские ученые и аспиранты.

Причем, как сообщается, их получают даже те, кто уже работал в британских университетах.

Ужесточение отношения британских властей к иностранным специалистам, желающим заниматься исследовательской деятельностью в местных университетах, как и к зарубежным компаниям, заключающим партнерские соглашения с британскими исследовательскими учреждениями, было отмечено после серии скандалов в Великобритании и других странах.

Самым громким стало разоблачение преступной деятельности известного американского ученого Чарльза Либера, обвиненного в 2020 году в незаконном сотрудничестве с китайскими властями. Годом позже уже в самой Британии в передаче, пусть и невольной, важных оборонных сведений обвинили сразу несколько сотен британских ученых, работающих в десятках университетов.

Это подтверждают и данные Russel Group — объединения 24 ведущих исследовательских университетов страны. Опросив своих членов, группа выяснила, что в последние два года процесс рассмотрения заявок на работу стал значительно более длительным, в некоторых случаях ждать ответа приходится более полугода. Из-за этого количество заявок, находящихся на рассмотрении, за это время выросло вдвое.

Все это, по мнению собеседников The Guardian в британских научных кругах, негативно сказывается на научной и исследовательской работе.

Алена Миклашевская