Политика отредактировала науку

Европейская ассоциация научных редакторов (EASE) прекратила индивидуальное членство специалистов из России. Президент Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) Ольга Кириллова считает, что такое решение было вызвано «политикой, которую сейчас не победить», и выразила надежду, что россияне однажды снова станут «легитимными участниками этой организации». Впрочем, эксперты указывают, что кроме политических есть и чисто технические причины, препятствующие членству россиян в международных объединениях. Так, около 600 российских членов Европейского общества клинической онкологии (ESMO) в этом году не смогли оплатить взносы из-за ограничений по трансакциям из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Европейская ассоциация научных редакторов приняла решение о прекращении членства участников из России. Эту информацию изданию «Медвестник» сообщила президент Ассоциации научных редакторов и издателей Ольга Кириллова. Россияне становились членами EASE и оплачивали взносы через структуру АНРИ. Теперь европейская ассоциация попросила российскую удалить информацию о членстве в ЕАSE с сайта и из журнала АНРИ. «Они к нам хорошо относятся, но сделать что-то не в их силах. Это политика, которую нам не победить сейчас. Мы подчиняемся своим законам, а они — своим. Остается только надеяться, что когда-то это все разрешится, и мы снова будем легитимными участниками этой международной организации»,— цитирует госпожу Кириллову «Медвестник».

EASE была образована в мае 1982 года в городе Пау (Франция). На сайте ассоциации говорится, что ее миссия — повысить глобальный стандарт и качество научного редактирования «через повышение ценности научных редакторов и поддержку профессионального развития, исследования и сотрудничества». Там же указано, что ассоциация «приветствует участников со всего мира и во всех смежных дисциплинах». Членами EASE являются свыше 400 научных редакторов из более 50 стран. В 2021 году в ассоциацию входили 124 специалиста из России. Они имели возможность получать информацию в области научного редактирования, проходить обучение и общаться с коллегами, участвовать в форумах и группах на социальных платформах. В EASE входили, например, главные редакторы (заместители) журналов «Акушерство и гинекология», «Стоматология детского возраста и профилактика», «Сеченовский вестник», «Морфологические ведомости», «Сахарный диабет», Journal of Language and Education (учредитель — НИУ ВШЭ), «Новые исследования Тувы», научного журнала НИУ ИТМО.

Взаимодействие с АНРИ, несмотря на подписанное ранее соглашение о сотрудничестве, прервала также ORCID — международная ассоциация, продвигающая реестр постоянных идентификаторов для исследователей. В частности, она регистрирует ORCID ID — уникальный номер ученого, который позволяет идентифицировать именно его публикации, патенты, полученные гранты и другие результаты научной деятельности.

Ольга Кириллова подчеркнула, что ограничения на сотрудничество с россиянами касаются только членов EASE из европейских стран и США. Они не затрагивают, например, ученых из Индии и некоторых других стран — поэтому при желании они могут участвовать в научных мероприятиях на российской территории.

Академик РАН Алексей Хохлов заявил “Ъ”, что Европейская ассоциация научных редакторов воспринимается больше как некий клуб. «Организация имеет ограниченное влияние,— считает господин Хохлов.— Они консультируют редакторов журналов, помогают их журналам вступать в международные базы. Но особого влияния на политику и развитие журналов эта ассоциация не оказывает». Руководитель редакционно-издательского отдела НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член редколлегии журнала «Сахарный диабет» Юрий Филиппов в разговоре с «Медвестником» высказал мнение, что приостановка членства все же может «иметь существенные негативные последствия». «Многие из руководства российских журналов, увы, воспримут такое заявление EASE как повод не следовать международному опыту и не использовать в своей практике лучшие достижения в сфере редактирования, рецензирования, контроля качества научных публикаций, издательской этики»,— опасается он.

Напомним, после того как Россия ввела войска на территорию Украины, несколько крупных профессиональных и научных сообществ объявили о разрыве отношений со специалистами и организациями из России и Белоруссии. В частности, Европейская ассоциация по изучению печени опубликовала обращение ко всем научным обществам, институтам и консорциумам Европы с призывом прекратить сотрудничество с российскими институтами, чтобы поддержать Украину. Научный журнал The Lancet объявил о приостановке сотрудничества с университетами и научно-исследовательскими центрами из России. О разрыве связей с российскими и белорусскими коллегами сообщила также Европейская ассоциация урологов. Европейское общество кардиологов (ESC) заморозило все контакты и исключило возможность участия россиян в любых формах своей деятельности. Российское психологическое общество исключили из Европейской федерации психологических ассоциаций. Европейский альянс ревматологических ассоциаций в прошлом году принял решение не допускать делегатов и организации из России и Белоруссии к участию в ежегодном конгрессе в Копенгагене. В мероприятии должны были принять участие ведущие ревматологи России и пациентские объединения.

В прошлом году также случился конфликт в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Некоторые ученые выступали против указания российских исследователей в качестве соавторов их научных работ. Из-за этого в прошлом году зарубежные научные журналы не смогли опубликовать более ста статей об исследованиях в ЦЕРН. Однако в феврале ЦЕРН определилась с тем, как использовать работы ученых из России и Белоруссии. Теперь европейская организация решила указывать российских и белорусских ученых, но без аффилиации с институтами РФ и РБ. В прошлом июне, напомним, совет ЦЕРН решил не продлевать сотрудничество с Россией и Белоруссией после 2024 года.

Впрочем, кроме политических мотивов, есть еще и чисто технические. Так, источник “Ъ” сообщил, что около 600 российских членов Европейского общества клинической онкологии в этом году не смогли оплатить членские взносы из-за санкционных ограничений по трансакциям из России. В прошлом году, как указал собеседник, удалось договориться о продлении участия без уплаты взносов «за счет дружеских отношений» — но теперь, по его мнению, российских онкологов могут исключить.

Наталья Костарнова, Анна Васильева