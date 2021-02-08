200 британских ученых подозревают в непреднамеренном сотрудничестве с китайской армией

Несколько десятков британских университетов могли непреднамеренно передавать китайским военным конфиденциальную информацию, связанную с разработками, которые могут иметь военное применение. Как сообщает The Times, к таким выводам пришли аналитики неправительственного исследовательского центра Civitas. По их данным, около 20 британских университетов сотрудничали с 29 китайскими университетами и девятью китайскими компаниями, в том числе оборонными конгломератами, которые могли передавать данные вооруженным силам Китая. Во многих случаях британские научные центры получали гранты от Китая.

Как пишет The Times, Королевская налогово-таможенная служба Великобритании готовится проинформировать примерно 200 ученых о том, что в их отношении ведется расследование — их подозревают в нарушении правил экспортного контроля, так как они могли передавать секретные данные, которые могут помочь Китаю в создании оружия массового поражения. Основной автор исследования Civitas Радомир Тайлкот отметил, что британские ученые и университеты действовали добросовестно и делились информацией, не предполагая, что она будет использована в военных целях. Среди примеров он назвал гиперзвуковые технологии, которые Китай может использовать для создания гиперзвуковых ракет, и исследования свойств графена, который, как предполагают, может использоваться китайскими военными для создания брони для вертолетов.

В прошлом году власти США начали расследование в отношении нескольких американских ученых, включая главу департамента химии Гарвардского университета Чарльза Либера. Их обвиняют в сокрытии сотрудничества с китайскими университетами и получении грантов от властей Китая.

Яна Рождественская