Совет директоров Positive Technologies рекомендовал выплату дивидендов по 37,87 руб. за акцию

Совет директоров Positive Technologies рекомендовал акционерам утвердить выплату первой части дивидендов по итогам 2022 года в размере 37,87 руб. за акцию. Общая сумма выплаты составит 2,5 млрд руб., это — 50% от значения показателя NIC (чистая прибыль без учета капитализируемых расходов), который Positive Technologies внедрила в финансовую отчетность в этом году.

«В этой связи Positive Technologies, руководствуясь своей дивидендной политикой, планирует существенно увеличить объем выплачиваемых дивидендов по итогам 2022 года. Сумма первой выплаты рекомендована советом директоров в размере 2,5 млрд рублей, а объем второй части будет определен после финализации управленческих и финансовых показателей по итогам года»,— указал операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин, которого цитирует пресс-служба компании.

Вопрос об утверждении первой части выплат будет обсуждаться на внеочередном общем собрании акционеров 5 апреля 2023 года в форме заочного голосования. Итоговые консолидированные результаты деятельности и данные о размере дивидендов за 2022 год вместе с прогнозом на 2023-й Positive Technologies намерена представить 6 апреля 2023 года.

Ранее Positive Technologies представила предварительные финансовые итоги деятельности за 2022 год. Предполагается, что по итогам года объем отгрузок увеличится с 7,7 млрд до 14,5 млрд руб., а чистая прибыль без учета капитализируемых расходов вырастет более чем вчетверо — с 1,2 млрд до 5 млрд руб.

Подробнее о показателях EBITDAC и NIC от Positive Technologies — в свежем выпуске программы «Ъ FM» «Идея на миллион с Олегом Богдановым».