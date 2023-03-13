«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Большая загадка, как российские компании будут выплачивать дивиденды. Многие платили, а многие — нет. Все это зависит от динамики акций. В данном контексте компания Positive Technologies представила интересное ноу-хау и сформировала в рамках отчетности новые показатели, которые как раз и будут вектором развития тенденции с дивидендной отчетностью. Как инвесторы могут их использовать? Какие активы стоит выбирать? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов поговорил с операционным директором Positive Technologies Андреем Кузиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов:

Мы все знаем, что есть традиционный показатель EBITDA, а Positive Technologies представила новый формат — EBITDAC и NIC. Как это оценивать инвесторам?

Андрей Кузин:

Международные стандарты финансовой отчетности, которым следуют все крупнейшие эмитенты, являются универсальными. С одной стороны, это хорошо, так как инвесторы могут анализировать, сравнивать финансовую устойчивость компаний из разных отраслей. Но, с другой стороны, МСФО не учитывают отраслевые особенности и специфику. И на этом фоне в классических управленческих показателях — в EBITDA в частности — теряется быстрая возможность увидеть результаты компании всесторонне, с точки зрения стабильности ее деятельности на среднесрочную, долгосрочную перспективу, а также возможный дивидендный потенциал. Два новых показателя — EBITDAC и NIC — отличаются от традиционных EBITDA и чистой прибыли тем, что не учитывают такие капитализируемые расходы на R&D. Посмотрев на них можно понять, на какие дивиденды можно рассчитывать, например, в следующем квартале. NIC — это максимально приближенный к операционному денежному потоку показатель, и он как раз и отражает возможности компании распределять тот или иной объем дивидендов.

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