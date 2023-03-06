Positive Technologies ожидает почти двукратного роста выручки по итогам 2022 года

Руководство Positive Technologies прогнозирует 13,8 млрд руб. выручки за 2022 год. Соответствующий отчет опубликовала пресс-служба компании. Показатель почти в два раза превышает таковой в 2021 году — тогда он составил 7,1 млрд руб.

Расчет выручки компания провела на основе данных об отгрузках (14,5 млрд руб.) за вычетом суммы НДС и совокупной стоимости отгруженных действующих сертификатов на абонентское обслуживание. Кроме того, спрогнозированный показатель учитывает возврат выручки со сроком оплаты после 31 марта 2023 года. EBITDA, который аналитики компании вывели из тех же данных, составит 6,9 млрд руб. в сравнении с 2,7 млрд. руб. годом ранее.

Помимо классических компания внедряет в отчетность два новых показателя — EBITDAC (прибыль без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации) и NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов). Новшества должны поспособствовать улучшению «восприятия и понимания акционерами и инвесторами публикуемой отчетности», уверены в Positive Technologies.

Ожидаемое значение EBITDAC по итогам 2022-го — 5,2 млрд руб. Показатель NIC будет сформирован из EBITDAC с учетом внеоперационных доходов и расходов, а также налога на прибыль. Тот же показатель станет верхней границей суммы возможных к распределению акционерам дивидендов (нижняя — 50% от NIC).

Из продуктов компании наибольшую динамику роста показали MaxPatrol VM (1,3 млрд руб., новый продукт), PT Application Firewall (рост 1,1 млрд руб., 234% год к году), PT Network Attack Discovery (рост 0,8 млрд руб., 188% год к году) и лидер в структуре продаж MaxPatrol SIEM (рост 2 млрд руб., 88% год к году).

Итоговые консолидированные результаты деятельности и данные о размере дивидендов за 2022 год вместе с прогнозом на 2023-й Positive Technologies намерена представить 6 апреля 2023 года.

В январе представители Positive Technologies оценили рост объема отечественного рынка кибербезопасности на 10–20% в 2022 году. Рекордно выросшее количество кибератак повлекло ужесточение регулирования и усиление контроля за работой российской IT-инфраструктуры.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Экономика взломного периода».

Григорий Лейба