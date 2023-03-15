Что происходит после ввода войск России на Украину. День 385-й

США выразили протест России из-за инцидента с беспилотником над Черным морем. Над Белгородом сработала ПВО, обломки ракеты попали в жилой сектор. Группа сенаторов и депутатов Госдумы предложила сократить срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими с двух лет до полугода. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:24. Германский энергоконцерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке».

9:17. Оборона Артемовска (украинское название — Бахмут) будет усилена, заявил Владимир Зеленский.

9:02. США приняли меры, чтобы затонувший в Черном море американский дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

9:00. Американские санкции, как выяснил «Ъ», включают запрет на поставку в РФ всех газовых турбин и запчастей к ним и может привести к проблемам ключевых российских экспортных проектов.

9:00. Минпромторг направил в Минобороны РФ перечень востребованных работников ОПК призывного возраста для отсрочки от весеннего призыва.