Минпромторг передал Минобороны перечень востребованных в ОПК работников для отсрочки от призыва

Минпромторг России направил в Минобороны список конкретных востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста, занятых в выполнении госзаказа. Им предоставят отсрочку от весеннего призыва на военную службу в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Минпромторгом России в адрес Минобороны России направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

В Минпромторге добавили, что работа в отношении пребывающих в запасе и работающих в ОПК граждан уже ведется под руководством Межведомственной комиссии (МВК) по бронированию. В скором времени МВК по брони оптимизирует перечень категорий работников, которые смогут получить отсрочку от военной службы по мобилизации с учетом соблюдения интересов ОПК и Минобороны.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что власти проработают возможность отсрочки от призыва на срочную службу для сотрудников ОПК. Вчера, 14 марта, во время визита на авиазавод в Улан-Удэ господин Путин сообщил, что Минпромторг передал Минобороны список востребованных в ОПК специалистов для предоставления им отсрочки от весеннего призыва в этом году. Он также отмечал, что из-за нехватки сотрудников в ОПК срываются сроки выполнения гособоронзаказа.

О визите Владимира Путина в Бурятию — в материале «Ъ» «На авиавзводе».

Олеся Павленко