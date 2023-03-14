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Коммерсантъ FM
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Путин: Минпромторг подготовил список приоритетных для отсрочки от службы в армии профессий

Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий, представители которых могут получить отсрочку от службы в армии, сообщил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ. Так он ответил на вопрос об отсрочках сотрудникам оборонных предприятий.

«Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. Здесь Минпромторг, вот я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений деятельности, профессий, которые нужны, и он передан в министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны определиться, какое решение принять»,— сказал президент.

Глава государства заявил о необходимости баланса между интересами Минобороны и самого производства. Он подчеркнул, что ОПК работает в интересах «оборонного комплекса». Окончательное решение о том, представители каких профессий могут получить отсрочку, должно принять Минобороны по итогу изучения списка Минпромторга, сказал Владимир Путин. При этом президент согласился с тем, что существующий в ОПК дефицит кадров мешает выполнять гособоронзаказ.

О том, что власти думают ввести отсрочку от призыва на срочную службу для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, господин Путин заявил в январе. Тогда он общался с сотрудниками еще одного оборонного завода — Обуховского, расположенного в Санкт-Петербурге. Тогда Владимир Путин пообещал, что вопрос будет решен в ближайшее время. По его словам, в ОПК задействовано 830 тыс. россиян.

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