Пять домов повреждены при обстреле приграничного села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле территории региона. На этот раз под обстрел со стороны Украины, по словам губернатора, попало село Теребрено Краснояружского района, расположенное у границы. Пострадавших нет, но в пяти частных домовладениях выбиты стекла и посечены фасады, а также осколками повреждены две машины и две хозпостройки. Оперативные службы находятся на месте и проводят подомовой обход территории.

Ранее сегодня, 13 марта, губернатор сообщил о четырех сбитых над регионом ракетах. В результате ранение получила женщина, ей сделали операцию.

Приграничные области России подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции. В регионах действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж