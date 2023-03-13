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Коммерсантъ FM
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Губернатор Гладков сообщил о сбитых над Белгородской областью четырех ракетах

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито четыре ракеты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал как минимум один человек.

«Последствия на земле уточняются…. Есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место»,— написал он в Telegram.

На фоне российской военной операции власти граничащей с Украиной Белгородской области стали регулярно сообщать об обстрелах. 4 марта, по словам господина Гладкова, обстрелу подверглось село Бутырка Валуйского городского округа, никто не пострадал. 5 марта при обстреле села Щетиновка повредили линию электропередачи. 6 марта были сбиты три ракеты, ранения получил один человек. 10 марта при обстреле села Ясные Зори пострадал мужчина.

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Лаура Кеффер

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