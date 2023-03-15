Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Большой секрет для маленькой кампании

В закрывавшихся ранее данных о внешней торговле гостайны не обнаружено

Вслед за Федеральной таможенной службой (ФТС) Банк России частично восстановил публикацию данных о внешней торговле. Особых расхождений с ранее сделанными оценками аналитиков в опубликованных данных нет: импорт РФ к декабрю 2022 года восстановились практически полностью. Публикация внешнеторговых данных ЦБ будет происходить на месяц позже старого графика — смысл такого ограничения не ясен, и часть подобных особенностей все равно будет отражаться в дополнительной волатильности курса рубля.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Данные о внешней торговле РФ в 2022 году в понедельник представила ФТС (см. “Ъ” за 14 марта), вчера цифры по торговому балансу опубликовал и Банк России. Напомним, такая статистика была закрыта в марте 2022 года с весьма слабыми и формальными объяснениями после расширения санкций и ответного введения экстренных капитальных ограничений на внешние платежи. Отсутствие такого рода данных создает дополнительный дефицит информации для участников рынков, в том числе при определении ими стратегии на валютном рынке, так что эмбарго на публикации вносило свой вклад в дополнительную волатильность курса рубля.

В разбивке по странам данные не публикуются, кроме того, сведения о торговле будут появляться с лагом не в несколько дней, как ранее, а через 40 дней после завершения соответствующего периода. Соответственно, первые цифры 2023 года, ставшие доступными вчера,— за январь. Напомним, что опробованные аналитиками в 2022 году методы «зеркальных» оценок вполне работают — их расчеты в итоге оказались близки к официальным цифрам. Поэтому де-факто сохранившиеся ограничения не выполняют функций «защиты торговых партнеров РФ» при параллельном импорте (партнеры рассказывают о своих операциях и сами), а вклад в волатильность рубля этих ограничений не имеет даже условного смысла и оплачивается экономикой России практически без рациональной мотивации.

Опубликованные ЦБ данные подтверждают отсутствие манипуляций этой информацией, остававшейся закрытой несколько месяцев: динамика 2022 года выглядит ровно такой, как ее описывали госслужащие на словах в соответствующие моменты. Так, российский экспорт достиг пика с начала военной операции в мае (142% роста год к году в денежном выражении), в помесячном исчислении упал до уровней 2021 года лишь в сентябре (101,2% год к году), а в четвертом квартале снизился от уровней предыдущего года на 8%. Из данных ФТС и ЦБ пока нельзя сделать однозначных выводов об эффективности ценового потолка, введенного G7 в отношении поставок нефти и нефтепродуктов из РФ,— только цифры за первый квартал, которые станут доступны в мае, позволят делать обоснованные выводы.

Данные по импорту говорят о том, что российские закупки за рубежом сильно (на треть, до 66,5% год к году) упали лишь в апреле — с мая статистика импорта была растущей, в декабре импорт составлял 99,4% от прошлогоднего. Без точных данных о структуре импорта оценивать это как успех или проблему бессмысленно. Отметим, что потребительский импорт в теории может уже в 2023 году быть (по крайней мере в стоимостном выражении) существенно большим, чем в предыдущие годы, а в будущем есть некоторые основания предполагать его нестабильность.

Данные января удовлетворительно объясняют ослабление рубля в начале 2023 года: сальдо торговли товарами в этом месяце — порядка $9 млрд, эти цифры скорее характерны для 2015–2016 годов, «ковидного» 2020-го и периода до 2005 года. Таким образом, долгосрочные возможности РФ по наращиванию импорта, в том числе параллельного и из стран вне G7, действительно ограниченны — отрицательное сальдо торгового баланса в этой ситуации приведет или к сильному и плохо контролируемому ослаблению рубля, или к политическому решению о смене модели курсообразования.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...