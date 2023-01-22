Сербию поставили к стенке

В понедельник, 23 января, президент Сербии Александр Вучич обратится к нации, чтобы обнародовать ситуацию в переговорах с США и Евросоюзом по Косово. В конце рабочей недели он встретился с пятью эмиссарами Запада, которые добивались от него нормализации отношений с Приштиной. Международные посредники уже приветствуют «разворот» Сербии в сторону принятия плана по нормализации. В Белграде же говорят, что «Запад ставит Сербию к расстрельной стенке». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Обращение к нации 23 января Александр Вучич анонсировал в минувшую субботу. «Вчера был один из самых тяжелых дней для нашей страны»,— обозначил президент важность момента и тематику предстоящего обращения. В пятницу он встретился сразу с пятью эмиссарами ведущих стран Запада по Балканам: спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком, а также спецпредставителями США — Гейбриелом Эскобаром, Франции — Эмманюэлем Бонном, Германии — Йенсом Плетнером и Италии — Франческо Тало. Они прибыли в Белград с единственной целью: склонить президента Сербии к нормализации отношений с Косово на базе франко-германского плана, предусматривающего членство Приштины в международных организациях, включая ООН. Александр Вучич дал понять, что в понедельник изложит позицию Белграда по этому вопросу.

Впрочем, уже сразу после переговоров с «западной пятеркой» президент объявил, что Белград «готов принять концепцию и работать над реализацией европейского плана по нормализации отношений с Косово».

Он лишь оговорился, что «должно быть срочно сформировано Сообщество сербских муниципалитетов». Да и спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак, который возглавлял делегацию западных эмиссаров, с удовлетворением констатировал: сербский президент «продемонстрировал ответственный подход и готовность принимать трудные решения в интересах мира и европейского будущего Сербии».

Александр Вучич приоткрыл в общих чертах и суть механизма, позволившего сторонам найти общий язык. По его признанию, на встрече с ним западные дипломаты «недвусмысленно представили проблемы и вызовы, с которыми бы столкнулась Сербия в случае несогласия с предложенным планом».

Еще более откровенно высказался на сей счет глава комитета по Косово сербского парламента Милован Дрецун. «Запад ставит Сербию к расстрельной стенке»,— объявил он.

Раскрыл Милован Дрецун и некоторые важные детали в позиции и аргументации Запада. По его словам, скорейшим решением косовской проблемы через нормализацию отношений Белграда и Приштины Запад рассчитывает «освободить Сербию от российской поддержки (по Косово) и обеспечить ей возможность проводить самостоятельную политику».

На первом этапе, как поведал сербский политик, Запад намерен склонить Белград к признанию определенного суверенитета Косово, а Приштину — автономии сербов в рамках Сообщества сербских муниципалитетов. «Это бы открыло для Косово евро-атлантический путь. Поэтому от Сербии ожидают, что она не станет противиться членству Косово в международных организациях, ЕС, евро-атлантических структурах»,— пояснил Милован Дрецун. Тогда, по его словам, «США и другие ведущие страны Запада смогли бы сломить сопротивление пяти государств ЕС и четырех членов НАТО, не признающих косовскую независимость, и подтолкнуть их к принятию Косово в свои ряды».

Позиция Белграда относительно предложенного эмиссарами плана по Косово станет яснее после обращения президента Сербии к нации. Но международные посредники уже говорят о «развороте» Сербии в сторону принятия плана по нормализации отношений с Приштиной. Более того, после переговоров «западной пятерки» с косовским премьером Альбином Курти, которые предшествовали визиту пяти эмиссаров в Белград, Мирослав Лайчак осторожно упрекнул Приштину, заметив, что «ожидал большего понимания европейского плана».

Впрочем, как говорят европейские дипломатические источники “Ъ”, посредники «не ожидают серьезных проблем с уламыванием Приштины и рассчитывают уже до конца января организовать прямые переговоры косовского премьера Альбина Курти и сербского президента Александра Вучича, чтобы закрепить достигнутые в последние дни договоренности».