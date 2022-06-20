Гонконгские акции проходят тест

На «СПБ бирже» в тестовом формате прошли первые торги гонконгскими акциями. Пока к ним допущено только пять брокеров, а сделки были разовыми. Эксперты допускают, что новый сектор может постепенно стать альтернативой торговле другими акциями из других юрисдикций, а к концу года операции с ними будут заключать до 200 тыс. инвесторов. Впрочем, преградой для проекта может стать место хранения бумаг: сценарий едва ли реализуется, если им окажется западный депозитарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«СПБ биржа» 20 июня запустила торги акциями 12 компаний с листингом на гонконгской HSE. Как поясняют на бирже, брокеры «в формате опытной эксплуатации» начали настройку систем, чтобы в течение месяца-полутора предоставить инструмент инвесторам. Расчеты совершаются в гонконгских долларах (HKD), а также с удержанием гербового сбора HSE (0,13% от суммы сделки с каждой стороны). К концу 2022 года список доступных бумаг будет расширен до 200, а в течение 2023 года — до тысячи. В первый день торгов сделки провели «Алор+», БКС, «Тинькофф», «Финам» и «Фридом Финанс».

По данным терминала Quick, сделки совершались с акциями Alibaba, Xiaomi, CK Asset, Meituan, Country Garden и Tencent.

Источник “Ъ” на финансовом рынке сообщил, что часть брокеров допустила к торгам ограниченное число клиентов, а часть совершала только дилерские сделки.

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов пояснил, что в первый день сделки «были тестовыми и носили разовый характер». «Спрос наметился, но пока еще не очень большой»,— добавил руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Господин Леснов называет интерес к гонконгским бумагам «достаточно высоким» («Финам» имеет доступ к торгам на HSE напрямую). В силу тестового режима торгов о результатах говорить пока преждевременно, уточняет начальник управления торговых операций «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Гонконгские доллары можно приобрести на Московской бирже. Еще после объявления на прошлой неделе о планах запуска торгов китайских эмитентов на «СПБ бирже» спрос на операции с HKD вырос. Если в начале месяца объем торгов составлял 10–30 млн руб. в день, то в последние дни в среднем он превышал 180 млн руб. Кроме того, есть опция автоматической конвертации на «СПБ бирже», отметил господин Ващенко.

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Большинство опрошенных “Ъ” брокеров считают, что новый сегмент может стать для инвесторов альтернативой торговле иностранными ценными бумагами из других юрисдикций. Доля инвесторов с китайскими бумагами значительно возрастет по мере того, как инвесторы будут уходить из долларовых активов, полагает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Сейчас, по его словам, такие бумаги есть в портфеле каждого третьего клиента «Тинькофф». Гонконгские бумаги не подходят для спекулятивной торговли из-за наличия налога на покупку, уточняет господин Ващенко, но представленные на бирже акции хорошо известны, а валюта «стабильна, привязана к доллару в нешироком коридоре, 7,75–7,85 HKD за доллар».

Китайские акции будут востребованы среди российских инвесторов с учетом «общей переориентации на восток и рисков инвестирования в недружественные экономики», полагает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

В то же время, признает он, не все инвесторы в американские акции могут считаться потенциальными интересантами этого рынка: на нем нет аналогов Tesla, Apple, Amazon и ряда других популярных бумаг.

Независимый эксперт Андрей Бархота оценивает количество розничных клиентов, которые могут открыть позиции в гонконгских акциях к концу 2022 года, на уровне до 200 тыс. человек. Господин Бархота ожидает, что интерес к инструменту могут проявить как банки, активно развивающие брокерские сервисы, так и инвесткомпании вроде «Атона» и «Велес Капитала». В «Велес Капитале» подтвердили, что интересуются сектором и уже запустили процесс подключения. В «Атоне» отказались от комментариев.

Гонконгские акции подвержены прежде всего рыночному риску, они чувствительны к перспективам развития мировой экономики и перетоку средств инвесторов на фоне ужесточения монетарной политики, считает господин Бархота. Дмитрий Александров назвал основным инфраструктурный риск, так как «на текущий момент не до конца понятно, через какой депозитарий организовано движение бумаг, а значит, сложно спрогнозировать, какие могут быть последствия в случае новых санкций».

Ксения Куликова