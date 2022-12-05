Гонконг жив

Объем торгов гонконгскими акциями на СПБ Бирже в ноябре вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и превысил $130 млн. Только эту категорию иностранных ценных бумаг имеют право покупать неквалифицированные инвесторы, что поддерживает спрос на них. Кроме того, уверенный рост на рынке Гонконга привлек спекулятивный капитал в этот сегмент. Однако эксперты указывают на высокие рыночные риски этих ценных бумаг.

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Активность торгов гонконгскими акциями — акциями китайских компаний, имеющих листинг на Гонконгской фондовой бирже,— постепенно увеличивается. По данным СПБ Биржи, опубликованным в понедельник, 5 декабря, в ноябре объем торгов этими ценными бумагами составил HK$1,03 млрд ($132 млн), превысив показатель предшествующего месяца на 76%. При этом доля в общем объеме сделок биржи за отчетный месяц достигла 3,7%, тогда как доля гонконгских акций в общем количестве ценных бумаг, торгуемых на СПБ Бирже, составила 3%. Возможность заключать сделки с гонконгскими акциями появилась в июле (см. “Ъ” от 20 июля), с 5 декабря на СПБ Бирже торгуются уже 79 гонконгских акций.

По данным СПБ Биржи, объем сделок с иностранными ценными бумагами в ноябре составил $3,5 млрд, превысив показатель октября почти на 42%. Количество сделок достигло 4,51 млн, на 55% выше предшествующего месяца. Количество активных счетов инвесторов в ноябре возросло на 17%, превысив 205 тыс. штук.

В число лидеров по объему биржевых торгов среди гонконгских акций вошли акции Alibaba (58% от общего объема), XPeng Inc. и JD.com (по 17%), Li Auto Inc. (почти 15%). Причем объемы торгов с акциями Alibaba, JD.com и Li Auto в ноябре были сопоставимы с объемами торгов их депозитарными расписками (см. таблицу). Эти имена имеют большую известность среди инвесторов, а также с этими ценными бумагами реализуются различные арбитражные стратегии, пояснил замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Кроме того, с десятком гонконгских акций уже заключается более 1 тыс. сделок в день. «Это сопоставимо с числом сделок по американским акциям в период до открытия основной сессии в США»,— указывает господин Ващенко.

Гонконгские акции доступны к покупке неквалифицированными инвесторами. Между тем покупка иностранных ценных бумаг эмитентов из «недружественных» стран (подавляющая часть листинга СПБ Биржи, в том числе депозитарные расписки китайских компаний, которые прошли листинг в США) с 1 октября для них существенно ограничена ЦБ (сейчас таких бумаг может быть не более 5% портфеля), а с 1 января будет полностью запрещена. Этот фактор, по словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, сыграл роль в существенном росте объемов в секции Гонконга.

Также, по словам господина Карпунина, роль сыграла очень высокая амплитуда колебаний на рынке Гонконга, которая привлекла спекулятивный капитал. По данным ресурса Investing.com, индекс Hang Seng был в лидерах роста, поднявшись в ноябре почти на 27%, в том числе на информации об отказе Китая от принципа нулевой терпимости к заболеваниям COVID-19. При этом американский индекс S&P 500 прибавил за это время чуть более 5%.

Однако гонконгские акции несут существенные рыночные риски. Даже в «самых топовых» бумагах наблюдается очень высокая волатильность, заметил господин Карпунин.

«Котировки могут ходить на десятки процентов в течение нескольких сессий на корпоративных или общерыночных новостях, в частности на сообщениях о локдаунах»,— отмечает он. Кроме того, по гонконгским бумагам существует налог на покупку (гербовый сбор HSE в размере 0,13% от суммы сделки с каждой стороны), что ограничивает спекулятивные возможности, указывает господин Ващенко.

В целом настроения на рынках стали более позитивными по сравнению с унынием, которое царило в начале октября, считает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. Кроме того, в сегменте HKD существенно меньше рисков блокировки, считает он. Вместе с тем, по словам господина Ващенко, «пока этот сегмент — удел относительно небольшого числа инвесторов».

Ксения Куликова