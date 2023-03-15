Традиционные борцовские ценности

Во вторник «Единая Россия» (ЕР) провела форум «Наука побеждать» с участием федеральных чиновников и губернаторов. Под упомянутой «наукой», как выяснилось, организаторы понимают борьбу самбо, в честь которой единороссы запустили проект «Za самбо». Ранее считалось, что корни этой борьбы уходят в японское искусство дзюдо, однако участники форума разъяснили, что это сугубо национальная борьба, которая несет в себе и российскую идеологию, и национальную культуру, и патриотические ценности, а приемы самбо взяты в том числе из традиционных для российских народов видов борьбы. Завершилась пленарная сессия заявлением о том, что «если мы за самбо — то мы и за Владимира Путина».

Участников партийного форума, прошедшего в Международном центре самбо неподалеку от стадиона «Лужники», встречали большие баннеры со словами «Наука побеждать», большой буквой Z и маленькой эмблемой ЕР. Президиум пленарной сессии форума оказался весьма представительным: помимо секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака и министра просвещения Сергея Кравцова, в него вошли три губернатора и чиновники еще двух министерств — Минспорта и Минобрнауки. В роли модератора выступил ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Анатолий Кузичев.

«Может, странно с этой трибуны цитировать немцев каких-то, но уж простите, процитирую Бисмарка, который как-то заметил по поводу франко-прусской войны, что эту войну выиграл учитель истории»,— открыл пленарное заседание господин Кузичев. Несмотря на неоднозначность данного утверждения (среди историков превалирует мнение, что эта фраза принадлежит некоему профессору географии из Лейпцига), многие участники тут же принялись доказывать, что тренеры по самбо учителям истории ни в чем не уступают.

«Самбо — это больше чем спорт, это часть нашей национальной культуры, системы воспитания лучших качеств человека, настоящего гражданина своей страны. Главное, чему учит самбо,— это наука побеждать. Чем больше людей пройдет через эту школу, тем сильнее и устойчивее будут наше общество и страна в целом»,— провозгласил Андрей Турчак, пообещав, что при содействии ЕР в России будет ежегодно открываться по 500 залов для единоборств. Заодно он поблагодарил «от лица самбистов» Сергея Кравцова, который одобрил включение самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры.

Сам министр просвещения напомнил, что сейчас в России проходит год педагога и наставника, и по такому случаю поблагодарил наряду с учителями еще и тренеров. После чего подробно рассказал, как его ведомство способствует развитию в школах спортивных кружков, где в том числе преподают и самбо. «Мы воспринимаем самбо как способ формирования личности, как способ формирования гражданских военно-патриотических ценностей, как возможность встать на защиту, возможность дать отпор, возможность вместе с такими же своими товарищами при необходимости встать на защиту родины, ее интересов»,— не отставал от предыдущего оратора заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. А заместитель министра спорта Одес Байсултанов, рассказывая о работе своего ведомства в новых субъектах РФ, заверил, что «язык спорта» понятен всем: «Именно через него можно быстрее наладить нормальные человеческие контакты, узнать историю, единственно верную историю государства, а не выдуманную досужими историками Запада».

Эстафету славословий в адрес самбо подхватили и губернаторы. Так, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что считает самбо «своим» видом спорта, так как его создатели взяли многое из традиционных единоборств народов российских республик, в том числе и башкирского. Глава Севастополя Михаил Развожаев добавил, что самбо — это «наша идеология, и нравственное воспитание, и патриотическое воспитание», и предложил, чтобы в рамках программы капитального ремонта школ они оборудовались и борцовскими матами. Наконец, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин похвалился, что даже в Мариуполе уже появились залы самбо и спрос на этот спорт там есть: «Мы знаем, как там (на Украине.— “Ъ”) формировали отношение ко всему русскому, к России, тем не менее это сразу начало пользоваться спросом. Прямо скрепляющий элемент появился очень наглядный».

Отметим, что самбо во многом произрастает из японской борьбы дзюдо. Традиционно в России обучение этим видам борьбы происходит в одних и тех же залах, и многие спортсмены занимаются ими параллельно. Например, президент Владимир Путин, согласно официальной биографии, является мастером спорта и по дзюдо, и по самбо. А Андрей Турчак, причисливший себя к самбистам, по данным официального сайта ЕР, преподавал дзюдо. Тем не менее комплиментов в адрес зарубежного «прототипа» российской борьбы на заседании не прозвучало.

Подытожил работу форума президент Международной ассоциации общественных объединений «Европейская федерация самбо» и координатор партийного проекта «Zа самбо» Сергей Елисеев, закончивший свое выступление на высокой политической ноте. «Если мы сегодня говорим за самбо — значит, мы говорим за Россию. Если мы говорим за Россию — значит, мы говорим за Путина. Предлагаю все эти лозунги на форумах применять»,— призвал он собравшихся. «За самбо, за Россию, за Путина!» — послушно отозвался зал.

Андрей Винокуров