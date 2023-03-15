Не вернувшихся из боя будут ждать полгода

Группа сенаторов и депутатов Госдумы предложила сократить срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими с двух лет до полугода. Если очевидцами гибели стали представители командного состава, статус погибшего будет присвоен еще быстрее — по заявлению командира. Действие закона предлагают распространить на всех солдат, пропавших в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Опрошенные “Ъ” правозащитники и адвокаты указывают, что изменения помогут родственникам военнослужащих в оперативном получении выплат, пособий и наследства. Впрочем, собеседники “Ъ” не исключают и появления «мошеннических схем» при оформлении положенных льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О предложении сократить сроки признания военных пропавшими без вести и погибшими сообщил сенатор и глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Сегодня «подтвердить гибель человека стандартным путем непросто», пояснил он, нужно ждать минимум два года «с момента окончания боевых действий», все это время семьи будут оставаться без выплат и мер соцподдержки. Чтобы не ждать окончания СВО и сократить срок признания пропавшим без вести, потребуется изменить Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы.

Соответствующие поправки были внесены в Госдуму во вторник. Соавторами Андрея Турчака выступили девять сенаторов и депутатов всех думских фракций. «Оба законопроекта имеют общую социальную направленность и призваны обеспечить защиту интересов членов семей военнослужащих, а также интересов военнослужащих в обеспечении сохранности их имущества в случаях, когда их место нахождения неизвестно»,— говорится в пояснительных записках.

Напомним, созданная в конце прошлого года главой государства рабочая группа по СВО из депутатов, сенаторов и чиновников к февралю отчиталась, что обработано «более 22 тыс. обращений» от военных и их родных: большинство жалоб коснулось реабилитации, выплат и статусов «погибший» и «пропавший без вести», без которых родственники не могли рассчитывать на льготы. Владимиру Путину был направлен доклад, в который вошло предложение сократить срок присвоения статуса «пропавший без вести» до трех или шести месяцев. На основе этого предложения и появились законопроекты, внесенные в Госдуму 14 марта.

Так, для признания участника боевых действий погибшим, «достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель», объяснил инициативу господин Турчак.

«Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода»,— пообещал он. После получения статуса пропавшего без вести родственники через суд смогут инициировать процедуру признания военнослужащего погибшим. Определить порядок выдачи справок о смерти предстоит правительству, говорится в тексте поправок. Там же указано, что инициатива позволит «оперативно защитить права членов семей военнослужащих на получение социальных гарантий, страховых сумм и прочих выплат».

Действие норм предлагают распространить прежде всего на «граждан, участвовавших в специальной военной операции» на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «или в ходе вооруженной провокации» на границе РФ. При этом документ будет иметь «обратную силу» — он коснется участников боевых действий, «в том числе мобилизованных», пропавших в зоне спецоперации не с даты подписания закона, а с 24 февраля 2022 года, первого дня военных действий РФ на территории Украины.

В большей степени действие законов коснется семей с детьми и родственников, которым из зоны военных действий не вернули тела погибших бойцов, считает член СПЧ Ева Меркачева. Она утверждает, что получила большое количество обращений, связанных с поиском пропавших военных и невозможностью родных установить их статус. «Возможны два варианта: когда тело есть и когда его нет. Законы (предлагаемые группой по СВО.— “Ъ”), как мне кажется, больше касаются второго варианта, когда нет останков и труп нельзя идентифицировать,— объясняет госпожа Меркачева.— В этом случае многие родственники, конечно, захотят упрощенной процедуры, потому что они смогут таким образом быстрее получить все документы на руки, оформить пособия, наследство, передачу собственности. В семьях с детьми женщины смогут оперативнее подтвердить потерю кормильца и начать получать выплаты и дополнительные льготы».

Упрощенный порядок признания может повлечь создание мошеннических схем получения выплат и льгот от государства, опасается партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Он называет предлагаемые поправки «объективным следствием» попыток урегулировать «острую проблему» помощи семьям в получении поддержки государства. По действующей сегодня процедуре эта поддержка «невозможна», пока семья не докажет «факт безвестного отсутствия» родственника-военного. Господин Учитель указывает и на «позитивное» придание новым нормам «обратной силы» — распространения действия законов на весь период СВО.

Госпожа Меркачева, в свою очередь, надеется, что семьям, которые не согласятся признавать родственников погибшими, будет оказана не только помощь психологов, но «и представителей Минобороны», которые должны будут общаться с людьми, «детально объяснять, что произошло с их отцом или сыном», помогать «восстанавливать трагические события и принимать их».

Мария Старикова