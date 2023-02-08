Рабочая группа поработала с проблемами

В Курской области в среду прошло выездное заседание рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) под руководством первого вице-спикера Совета федерации Андрея Турчака. По словам сенатора, за полтора месяца входящие в группу парламентарии, общественники и военкоры получили свыше 22 тыс. обращений от участников СВО и членов их семей, на основе которых была составлена «тепловая карта» проблем. В ближайшее время она ляжет на стол президенту вместе с первым докладом рабочей группы. В частности, в документе планируется поднять вопросы цифровизации воинского учета, комплексной реабилитации военнослужащих, сокращения сроков признания бойцов без вести пропавшими и начисления военных пенсий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Выездное заседание 8 февраля началось в условиях, приближенных к боевым: вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом Андрей Турчак и члены рабочей группы осмотрели один из взводных опорных пунктов, оборудованных на границе с Украиной, а также посетили учебный центр Курского территориального гарнизона, где проходят боевую подготовку мобилизованные граждане и контрактники. «Пообщались с бойцами. Всем довольны, всем обеспечены. Проблем нет. С выплатами — тоже»,— написал господин Турчак в своем телеграм-канале.

Напомним, президент Владимир Путин сформировал рабочую группу по вопросам мобилизации и поддержки участников СВО 20 декабря. В ее состав вошли члены обеих палат федерального парламента, представители ветеранских и общественных организаций, журналисты и военкоры, а также автор «военного телеграм-канала "Рыбарь"» Михаил Звинчук. «Эта группа — инструмент обратной связи для президента с передовой»,— объяснил тогда Андрей Турчак. Впрочем, уже после первого заседания новой структуры 28 декабря сенатор отметил, что «созданная группа — не жалобная книга», а «площадка для выработки системных решений, в том числе законодательных». В начале 2023 года ее члены посетили Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую, Брянскую, Ростовскую и Самарскую области, Хакасию и Туву.

На выездном заседании 8 февраля Андрей Турчак рассказал, что за полтора месяца группа отработала более 22 тыс. обращений.

«Все получаемые сигналы верифицируем, анализируем и вносим в "тепловую карту". Ее вместе с первым докладом представим президенту на следующей неделе»,— пообещал сенатор.

По словам господина Турчака, по многим проблемам, «которые были в повестке еще один-два месяца назад, градус напряжения снизился». В частности, речь идет о некорректном начислении выплат, мобилизации многодетных отцов и некоторых других острых темах.

«Одна из основных проблем, которую фиксирует наш мониторинг,— воинский учет граждан. В ходе частичной мобилизации из-за устаревших подходов к хранению информации ошибочно призывали людей с тяжелыми заболеваниями, с предусмотренными по закону отсрочками,— продолжил сенатор.— Сегодня Минобороны и Минцифры занимаются цифровизацией военкоматов. Все они уже подключены к интернету. Идет оцифровка документов».

В докладе, который будет представлен Владимиру Путину, планируется поставить вопрос о создании центров комплексной реабилитации участников СВО: эти структуры, по словам Андрея Турчака, должны появиться во всех регионах. Они будут носить название «ZOV» (эти три латинские буквы используются в качестве тактических знаков отличия российских войск) и работать по принципу «одного окна», рассказала замглавы рабочей группы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Комплексная программа реабилитации должна включать и правовую поддержку, добавила госпожа Кузнецова: «Порой информирования о правах уже достаточно, но иногда нужно отстаивать права».

Также во всех субъектах РФ должен действовать минимальный набор мер поддержки членов семей участников СВО, добавил Андрей Турчак. «Это устранит проблему их неравномерности и позволит сохранить людям льготы при переезде из одного субъекта в другой»,— объяснил сенатор. Среди прочих инициатив — сокращение сроков признания военнослужащих без вести пропавшими до трех месяцев, а признания пропавших умершими — до шести месяцев, актуализация перечня военно-учетных специальностей, возврат льгот по бесплатному проезду военнослужащих и членов их семей к месту службы и обеспечению их питанием, а также определение периода службы для предоставления отпуска участникам СВО.

Наконец, рабочая группа подготовила законопроект о сохранении пенсий мобилизованным военным пенсионерам, поскольку по действующему закону их выплата на период службы приостанавливается.

Входящий в состав рабочей группы депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал “Ъ”, что все материалы к докладу планируется собрать к ближайшей пятнице, а в самом документе будут открытая и закрытая часть. По словам господина Гутенева, многие выявленные проблемы «благодаря тесному взаимодействию с Министерством обороны» были решены в рабочем порядке, поэтому отпала необходимость не только вносить законодательные изменения, но даже включать их в доклад президенту. «С нашей стороны требуется очень четкая селекция, чтобы понять, является та или иная выявленная проблема системной или проблема возникает по вине конкретного исполнителя»,— резюмировал депутат.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова