Госдеп США вызвал российского посла после инцидента с беспилотником и Су-27 над Черным морем

США провели контакты с союзниками и партнерами по инциденту с беспилотником над Черным морем. Как сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, в связи со случившемся посол России Анатолий Антонов вызван в ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы напрямую взаимодействуем с российской стороной на высоких уровнях, чтобы выразить наше полное неприятие этого непрофессионального, небезопасного перехвата, приведшего к падению американского беспилотника. Мы вызываем российского посла в Госдепартамент, где направим соответствующий сигнал»,— сообщил Нед Прайс во время брифинга (цитата по ТАСС).

В Москве сигнал в МИД РФ об обеспокоенности США передала американский посол Линн Трейси, добавил господин Прайс.

Ранее сегодня, 14 марта, европейское командование вооруженных сил США сообщило, что российский реактивный истребитель Су-27 и американский беспилотник MQ-9 Reaper столкнулись над Черным морем. Су-27 задел винт американского беспилотника, тот потерял управление, после чего силы США сбили MQ-9, сообщало командование.

Нед Прайс добавил, что американская сторона проинформировала о случившемся своих союзников. Минобороны России, чуть позже представившее свою версию произошедшего, сообщило, что российские истребители не вступали в контакт с американским беспилотником. В ведомстве заявили, что сегодня, 14 марта, утром в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства был зафиксирован американский беспилотник с выключенными транспондерами.

Лусине Баласян