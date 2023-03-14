Минобороны: истребители РФ не вступали в контакт с американским БПЛА над Черным морем

Минобороны России прокомментировало сообщение вооруженных сил США о столкновении американского беспилотника и российского Су-27 над Черным морем. Американский беспилотник с выключенными транспондерами нарушил границы района «временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», сообщили в ведомстве. Минобороны утверждает, что российские истребители не вступали в контакт с БПЛА и не применяли бортовое вооружение. Пентагон подтвердил, что американский беспилотник выполнял разведывательную миссию, однако не уточнил наличие у него оружия.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Су-27

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские истребители не применяли бортовое вооружение и «не вступали в контакт» с американским беспилотником, следует из сообщения Минобороны. Позже российские самолеты вернулись на аэродром базирования, добавило ведомство. Минобороны РФ не уточняет, о каком именно российском истребителе идет речь. В заявлении США сообщалось о сверхзвуковом истребителе Су-27.

«Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой»,— сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге (цитата по ТАСС). На вопрос о том, нес ли беспилотник оружие, господин Райдер ответил, что не будет «вдаваться в специфику» устройства летательного аппарата. «Вы знаете, что MQ-9 имеет возможность нести оружие»,— добавил он.

Европейское командование вооруженных сил США сообщало, что в 7:03 по центральноевропейскому времени (9:03 мск) два Су-27 совершили «небезопасный» перехват MQ-9. В результате один из российских самолетов задел винт американского беспилотника, тот потерял управление и был сбит силами США, говорилось в сообщении. В связи с инцидентом Госдеп США вызвал российского посла Анатолия Антонова, чтобы направить сигнал об обеспокоенности.

Лусине Баласян