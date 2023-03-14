США сообщили о столкновении беспилотника и российского Су-27 над Черным морем

Российский реактивный истребитель Су-27 и американский беспилотник MQ-9 Reaper столкнулись над Черным морем, сообщило европейское командование вооруженных сил США. Российская сторона информацию пока не комментировала.

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Как сообщает командование, два российских самолета Су-27 совершили «небезопасный» перехват MQ-9. В результате один из Су-27 задел винт американского беспилотника, тот потерял управление. Силам США, говорится в сообщении, пришлось сбить MQ-9, после чего он упал в международных водах.

«Наш MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен российским самолетом и получил удар от него, что привело к падению и полной потере MQ-9», — сказал генерал Джеймс Хекер, командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке.

В заявлении говорится, что Су-27 «экологически небезопасным образом» несколько раз перед столкновением сбрасывал топливо, пролетая перед MQ-9.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби в ходе брифинга заявил о намерении Госдепа связаться с российскими официальными лицами, чтобы заявить об обеспокоенности по факту инцидента. По словам господина Кирби, США намерены продолжить полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент.

Лусине Баласян