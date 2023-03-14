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Коммерсантъ FM
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Суду предложили «Дружбу»

По делу о загрязнении нефтепровода проходят девять человек

В Самаре в скором времени начнется процесс по делу о загрязнении хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба». Обвиняемыми являются директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Им инкриминируется ряд статей УК РФ, среди которых и «Организованное преступное сообщество».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Волжский суд Самары уголовное дело о загрязнении хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба» поступило в конце января этого года. Предварительное слушание дважды откладывалось, теперь назначено на 21 марта.

Инцидент на нефтепроводе «Дружба» произошел в апреле 2019 года. Сначала белорусский «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, а после этого приостановил транзит российского сырья в Европу. Затем «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. Позже Следственный комитет России (СКР) сообщил, что некачественная нефть попала в нефтепровод через узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района Самарской области.

Расследованием уголовного дела занялось управление СКР по Самарской области. По первоначальной версии следствия, фигуранты — генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин — в период с августа 2018 по апрель 2019 года в составе преступного сообщества совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн руб. Позже стало известно о других подозреваемых, в их числе оказался начальник приемо-сдаточного пункта «Лопатино» (ПСП) Роман Гладков, который, как считают следователи, получал от главы ООО «Союз-Нефть» средства за помощь с приемом смеси нефти и продуктов нефтепереработки от «Нефтеперевалки». Кроме того, по версии следствия, Роман Гладков, а также Сергей Баландин передавали незаконное вознаграждение за бездействие еще одному фигуранту дела — замглавы куйбышевского районного управления «Транснефть-Дружбы» по товарно-транспортным операциям Дмитрию Никишову.

Светлане Балабай вменяют четыре статьи УК РФ: ст. ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 159 (мошенничество), 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам), 210 (участие в преступном сообществе). Рустаму Хуснутдинову предъявлено обвинение по ст. ст. 167 и 215.3 УК РФ. Роман Гладков обвиняется по нескольким статьям УК РФ — 167-й, 210-й, 204-й (коммерческий подкуп), ст. ст. 215.3 и 159. Владимиру Жоголеву вменяются ст. ст 167, 159, 215.3, 210. В начале 2020 года Светлане Балабай, Рустаму Хуснутдинову и Владимиру Жоголеву смягчили меру пресечения до запрета определенных действий. Роману Гладкову суд продлил срок домашнего ареста.

Сабрина Самедова, Самара

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