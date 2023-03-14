Основатель Citadel Кен Гриффин: американский капитализм рушится на глазах

Основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин в интервью Financial Times (FT) заявил, что американский капитализм «рушится на глазах». Соответствующее заявление Гриффин сделал на фоне мер, которые приняло правительство США в связи с банкротством Silicon Valley Bank (SVB).

«США должны быть капиталистической экономикой, и она рушится на наших глазах… Когда правительство спасло вкладчиков (SVB.— "Ъ"), была утрачена финансовая дисциплина»,— указал господин Гриффин.

16-й банк США Silicon Valley Bank признали банкротом 11 марта. Вечером 12 марта глава американского Минфина Джанет Йеллен одобрила полную компенсацию потерь вкладчиков SVB за счет фонда страхования вкладов (обычно фонд покрывает только вклады до $250 тыс.). Кен Гриффин указывает на ошибочность такой стратегии регулятора.

«Это (потеря вкладов.— "Ъ") было бы отличным уроком. Убытки для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к мысли о том, что управление рисками имеет важное значение»,— резюмировал господин Гриффин.

Уже в понедельник президент США Джо Байден пообещал принять «все необходимые меры» для разрешения кризиса, возникшего из-за банкротства SVB, а также дополнительно усилить банковское регулирование.

Подробнее о чрезвычайных регуляторных мерах американского руководства — в материале «Ъ» «Был бы банк, а деньги найдутся».

Григорий Лейба