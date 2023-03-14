Госдума приняла закон о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления

Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который позволит считать гражданство прекращенным со дня подачи заявления о выходе из него в МВД. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект внесли в Думу 19 декабря депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров («Единая Россия»). Документ предусматривает прекращение гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины для тех, кто уже имеет российский паспорт.

Как сообщается в пояснительной записке, число граждан России, имеющих одновременно гражданство Украины, значительно возросло в связи с принятием в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Наличие украинского гражданства препятствует, в частности, реализации такими гражданами своих прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, замещение государственных и муниципальных должностей, на профессиональную деятельность в отдельных сферах экономики, говорится в записке.

Принятые во втором и третьем чтениях поправки предоставляют право родителю или усыновителю подать заявление о выходе из украинского гражданства за ребенка, не достигшего 14 лет. За детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за детей-сирот, заявление подается опекуном или уполномоченным представителем организации, в которой пребывает ребенок, следует из поправок.

30 сентября Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 6 декабря президент России подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут занимать должности в органах власти в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для этого им нужно подать заявление о несогласии состоять в гражданстве Украины. 29 декабря вступил в силу закон, разрешающий иностранцам находиться на муниципальной или военной службе до 2024 года, если они не могут отказаться от иностранного гражданства по не зависящим от них причинам.

Эрдни Кагалтынов