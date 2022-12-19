В Думу внесен законопроект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления

Депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров («Единая Россия») внесли в Государственную думу законопроект об ускоренном выходе из гражданства Украины для граждан РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект предусматривает прекращение гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины для тех, кто уже имеет российский паспорт.

Как сообщается в пояснительной записке, число граждан России, имеющих одновременно гражданство Украины, значительно возросло в связи с принятием в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Наличие украинского гражданства препятствует, в частности, реализации такими гражданами своих прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, замещение государственных и муниципальных должностей, на профессиональную деятельность в отдельных сферах экономики, говорится в записке.

По мнению депутатов, предлагаемая мера поможет обеспечить допуск таких граждан к этим должностям, а также урегулировать иные вопросы, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором.

30 сентября Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 6 декабря президент России подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут занимать должности в органах власти в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для этого им нужно подать заявление о несогласии состоять в гражданстве Украины. 15 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий иностранцам находиться на муниципальной или военной службе до 2024 года, если они не могут отказаться от иностранного гражданства по не зависящим от них причинам.

Эрдни Кагалтынов