В Думу внесен законопроект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления

Депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров («Единая Россия») внесли в Государственную думу законопроект об ускоренном выходе из гражданства Украины для граждан РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.
Законопроект предусматривает прекращение гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины для тех, кто уже имеет российский паспорт.
Как сообщается в пояснительной записке, число граждан России, имеющих одновременно гражданство Украины, значительно возросло в связи с принятием в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Наличие украинского гражданства препятствует, в частности, реализации такими гражданами своих прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, замещение государственных и муниципальных должностей, на профессиональную деятельность в отдельных сферах экономики, говорится в записке.
По мнению депутатов, предлагаемая мера поможет обеспечить допуск таких граждан к этим должностям, а также урегулировать иные вопросы, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором.
30 сентября Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 6 декабря президент России подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут занимать должности в органах власти в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для этого им нужно подать заявление о несогласии состоять в гражданстве Украины. 15 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий иностранцам находиться на муниципальной или военной службе до 2024 года, если они не могут отказаться от иностранного гражданства по не зависящим от них причинам.