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Коммерсантъ FM
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Путин поручил создать в новых регионах органы по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин поручил создать органы по борьбе с коррупцией и противодействию ей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до 1 июня 2023 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству поручено в месячный срок определить источники финансирования этих выплат.

В приложении к документу отмечается, что граждане Украины смогут занимать должности в органах власти в присоединенных регионах, но только при подаче заявления о несогласии состоять в гражданстве этой страны.

30 сентября ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области присоединили в состав России. В ноябре российские войска покинули правобережную часть Херсонской области, в том числе столицу региона город Херсон. Эта территория находится под контролем Украины.

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