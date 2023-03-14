Moody’s готовится понизить рейтинг First Republic Bank и еще пяти региональных банков США

Рейтинговое агентство Moody’s объявило, что поставило на пересмотр с прогнозом на понижение все свои долгосрочные рейтинги калифорнийского First Republic Bank.

Акции First Republic упали в понедельник на 62%, после чего торговля ими была приостановлена. Правда, уже после окончания биржевой сессии акции банка отыграли 15,5% на новостях о том, что банк получил «дополнительную ликвидность» от Федеральной резервной системы и одного из крупных американских банков. Вместе с First Republic на пересмотр поставлены рейтинги еще пяти региональных банков, в том числе аризонского Western Alliance Bancorporation, чьи акции в понедельник упали на 47%.

Silicon Valley Bank объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, который был ориентирован на стартапы. Его банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после Washington Mutual Bank. Акционеры SVB уже подали иск о мошенничестве к материнской компании банка — SVB Financial Group.

Кризис региональных банков в США затронул банковскую сферу всего мира. Совокупная стоимость финансовых компаний со всего мира, включенных в индексы MSCI World Financials и MSCI EM Financials, сократилась, как сообщалось вчера, на $465 млрд.

Андрей Келекеев