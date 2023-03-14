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Коммерсантъ FM
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Китай снимает все ограничения на импорт австралийского угля

Китайские власти разрешат всем местным компаниям импортировать австралийский уголь, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, в китайские порты и таможенные управления на местах уже направлено распоряжение не задерживать подобные грузы. Ранее в нынешнем году китайские власти разрешили четырем крупным импортерам возобновить закупки угля в Австралии.

Запрет на поставки австралийского угля в Китай действовал с осени 2020 года, когда отношения между двумя странами испортились в том числе и из-за желания Австралии расследовать вспышку COVID-19 и найти ответственного за распространение инфекции. В Китае, который неоднократно обвинялся и в том, что его биотехнологические исследования стали причиной возникновения вируса, и в том, что он долгое время отказывался делиться с другими странами мира правдивой информацией о вирусе, сочли это желание откровенно антикитайским жестом. Результатом и стал запрет на поставки ряда сырьевых и иных товаров в Китай.

Запрет серьезно ударил по австралийским производителям. Китай был и остается крупнейшим импортером угля в мире. А Австралия к моменту введения запрета занимала ключевые позиции в поставках угля в страну. Доля Австралии в импорте коксующегося угля составляла на тот момент 40%, энергетического — 60%.

Ситуация начала меняться после первого за многие годы визита австралийского министра иностранных дел в Китай в конце 2022 года.

По данным Bloomberg, которое ссылается на китайские источники на рынке, импорт австралийского угля только в первой половине марта текущего года может составить 1 млн тонн.

Решение о фактическом снятии ограничений на поставки угля должно обрадовать и поставщиков других товаров, пострадавших от запрета, в частности импортеров говядины, вина, масла и морепродуктов. На прошлой неделе, кстати, министр сельского хозяйства Австралии отмечал, что австралийские поставщики лобстеров говорят о том, что преград на пути их продукции в Китай стало меньше.

Мировые цены на коксующийся уголь растут — в материале «Ъ» «Китай толкает металлургический уголь вверх».

Андрей Келекеев

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