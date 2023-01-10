Китай толкает металлургический уголь вверх

Коксующийся уголь в начале года, в отличие от энергетического, растет в цене как на мировом, так и на внутреннем рынке. Мировые цены толкают вверх ожидания смягчения китайского эмбарго на импорт угля из Австралии. Внутри России цены увеличиваются на фоне повышения НДПИ и железнодорожных тарифов. При этом возможные наводнения в Австралии могут помешать местным угольным компаниям увеличить поставки на мировой рынок, что, по мнению аналитиков, поддержит цены на коксующийся уголь в первом квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Мировые цены на коксующийся уголь отреагировали ростом на возможную отмену китайскими властями неформального запрета на импорт австралийского угля. Как следует из обзора MMI за 2–8 января 2023 года, стоимость премиального низколетучего угля в начале января превысила $300 за 1 тонну на базисе FOB Австралия. После стабилизации котировок австралийских углей в конце ноября — первой половине декабря последние две недели отмечается существенный их рост, и котировки уже вернулись на уровень начала ноября.

Разговоры об отмене запрета на импорт австралийского угля в Китай начались после встречи министров иностранных дел двух стран, где, среди прочего, обсуждалась тема снятия торговых барьеров.

Как сообщает Platts, три государственные энергетические компании Китая — China Datang Corp., China Huaneng Group Co., China Energy Investment Corp., а также производитель стали China Baowu Steel Group Corp. получили от правительства предложения об импорте австралийского угля.

По мнению отраслевых экспертов, послабления Китая в части австралийского импорта скажутся в большей степени на рынке металлургических углей.

Китайские потребители энергетического угля в значительной степени ориентированы на средне- и низкокалорийный уголь, и в этих сегментах значительное замещение индонезийского и российского угля на более дорогой австралийский маловероятно, пишут в MMI.

Цены на энергетические угли в мире сейчас снижаются на фоне опасений сокращения промышленной активности в Китае в результате роста числа заражений COVID-19, снижения спроса в Европе из-за теплой погоды, увеличения запасов угля в ЕС и снижения цен на газ. Так, экспортные цены на энергетические угли в декабре в восточных портах России снизились на 8% месяц к месяцу, до $161 за 1 тонну (FOB Восточный, 6000 ккал), а в европейских портах — на 5,4%, до $130 за 1 тонну (FOB Тамань, 6000 ккал).

При этом внутренние цены на коксующийся уголь в Китае растут, а юань укрепляется к доллару. В такой ситуации конечные потребители и трейдеры будут более склонны закупать импортные угли, что может в ситуации постепенного и точечного ослабления запрета на импорт австралийского угля удерживать его котировки на относительно высоких уровнях, считают аналитики.

В России коксующийся уголь тоже дорожает — значительное ослабление рубля с конца декабря и ожидающееся с января повышение НДПИ толкнули цены вверх с 7810 руб. до 8860 руб. за 1 тонну средней угольной шихты на базисе FCA.

Дополнительным фактором для внутренних потребителей стал рост тарифов ОАО РЖД на перевозку угля.

Вероятно, мировые цены на коксующийся уголь в первом квартале года будут держаться на высоком уровне. Как считают в ЦЭП Газпромбанка, погодное явление Ла-Нинья будет негативно влиять на экспорт коксующихся углей из Австралии до конца марта 2023 года, так как оно способствует увеличению осадков и повышает вероятность крупных наводнений. В Китае же на фоне вспышек COVID-19 угледобытчики были вынуждены приостанавливать работу своих шахт, что создает риск дефицита металлургических углей в первом квартале 2023 года.

Евгений Зайнуллин