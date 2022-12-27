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Коммерсантъ FM
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Не дай бог добывать в эпоху перемен

Евгений Зайнуллин о возможном возвращении Австралии на рынок Китая

На прошлой неделе произошло событие, которое может изменить расклады на мировом рынке угля. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг впервые с 2019 года побывала с официальным визитом в Китае, где провела переговоры с главой МИД КНР Ван И. Стороны среди прочего обсудили тему снятия торговых барьеров.

Евгений Зайнуллин

Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отношения между странами ухудшились в 2018 году, когда Австралия не разрешила китайской компании Huawei развивать в стране сети 5G из соображений безопасности. Масла в огонь подлило желание австралийских властей расследовать изначальную вспышку COVID-19 в Китае, чтобы найти ответственного за распространение инфекции. В ответ Китай ввел неофициальный запрет на импорт австралийского угля и некоторых других товаров. Между тем по состоянию на 2019 год Китай был крупнейшим в мире покупателем угля с объемом импорта 197 млн тонн, из которых на долю Австралии приходилось 40%. Доля Австралии в импорте коксующегося угля составляла 40%, энергетического угля — 60%. После введения неофициального эмбарго поставки австралийского угля были замещены Россией, США, Канадой, Индонезией и Колумбией, а также ростом внутренней добычи Китая. В 2022 году Россия после отказа Европы закупать ее уголь нарастила экспорт в Китай на 67%, до $10,5 млрд, по данным таможни КНР за январь—ноябрь.

Возобновление торговли углем между Австралией и Китаем вряд ли порадует российских угольщиков. Для них это означает увеличение конкуренции на крупнейшем в мире угольном рынке, при этом Австралия в силу географической близости будет иметь естественное преимущество. Поскольку из-за санкций у российских угольных компаний не так много вариантов, куда они могут продать свой товар, рост конкуренции, вероятно, приведет к увеличению дисконтов на российский уголь.

Однако, по мнению индийского консалтингового агентства Coalmint, возврат Китая и Австралии к объемам торговли 2019 года маловероятен. Российско-украинский конфликт уже изменил глобальные потоки торговли углем, заставив Россию поставлять его в Азию, в том числе в Китай, по низким ценам. При этом австралийский уголь частично заменяет российский на рынке Европы, а также поставляется в традиционные для себя регионы, такие как Япония и Южная Корея. Фактически сейчас импортеры конкурируют за австралийские поставки, и цены на местный энергетический уголь сейчас на 24% выше, чем в январе.

Но вопрос в том, готовы ли будут китайские импортеры платить за дорогой австралийский уголь, когда у них будет очевидная альтернатива в виде близкого по качеству российского угля, с которым к тому же нет политических проблем. Очень похоже, что геополитика уже оказала такой эффект на сырьевые потоки, который не получится легко обнулить.

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