В Абу-Даби начался второй день переговоров по украинскому урегулированию
В Абу-Даби возобновились переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта, передает корреспондент ТАСС. Встреча представителей трех стран накануне продлилась 4,5 часа с 40-минутным перерывом.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Второй день переговоров будет посвящен территориальному вопросу, писало Politico со ссылкой на источники. 10 ноября стороны обсуждали послевоенные гарантии безопасности.