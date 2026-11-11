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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

В Абу-Даби начался второй день переговоров по украинскому урегулированию

В Абу-Даби возобновились переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта, передает корреспондент ТАСС. Встреча представителей трех стран накануне продлилась 4,5 часа с 40-минутным перерывом.

Rula Rouhana / Reuters

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Второй день переговоров будет посвящен территориальному вопросу, писало Politico со ссылкой на источники. 10 ноября стороны обсуждали послевоенные гарантии безопасности.