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«Власти Грузии вовремя признали свою ошибку»

Максим Юсин — об уроках противостояния в Тбилиси для России

Европейские власти отреагировали на протесты в Грузии, в частности, политики поддержали отзыв законопроекта об иноагентах, на который пошли власти страны. Именно из-за этого документа в Тбилиси ранее разгорелись масштабные акции. Так, приветствовала это решение глава МИДа Франции Катрин Колонна, она также поддержала евроинтеграцию республики. А вот бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес заявил, что в ЕС Грузии не место, если первые лица страны продолжат негативно относится к политике Брюсселя. Ее раскритиковал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, обвинив западных коллег в «поучении» и поддержке протестующей «толпы анархистов». Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался об уроках грузинского противостояния для России.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объяснил, чем руководствовались власти, когда приняли решение отозвать из парламента нашумевший законопроект об иноагентах, вызвавший массовые акции протеста в Тбилиси. По его словам, главной задачей было не допустить дестабилизации и хаоса в стране. Как убежден премьер, «определенная часть общественности» была введена в заблуждение заявлениями лидеров оппозиции, а также «зарубежных партнеров, коллег, послов».

Людей убедили, что готовящийся к принятию закон списан с российского аналога, а это для грузин после войны 2008 года вопрос весьма болезненный. Вот и вспыхнули страсти, вот и вышли люди на акции протеста. И, поняв, что конфликт может зайти слишком далеко, власти пошли на компромисс, отозвали документ, направили его для рассмотрения в Венецианскую комиссию. Рассмотрение это, по мнению главы правительства, может занять три-четыре месяца. За это время страсти улягутся, люди успокоятся, угроза дестабилизации будет снята.

Как в Грузии занялись поиском подстрекателей недавних беспорядков

Ведь по другим поводам, когда речь идет о требовании освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, оппозиции не удается добиться такой мобилизации населения. Значит, в целом ситуация некритическая. О свержении власти речи не идет. Партия «Грузинская мечта» пользуется поддержкой значительной части соотечественников, возможно, большинства.

Ее прагматичная позиция (главное — избежать новой войны с Россией) находит отклик в стране. Радикальные амбиции сторонников Саакашвили (открыть второй фронт против Москвы, более активно поддержать Киев) не увлекают грузинское общество, несмотря на обилие антироссийских лозунгов и украинских флагов на недавних акциях протеста.

В этой ситуации важно не создавать дополнительный ненужный раздражитель, который вывел бы ситуацию из-под контроля. Именно таким раздражителем мог стать злополучный закон об иноагентах, если бы власти Грузии не проявили гибкость, не пошли на компромисс ради сохранения стабильности.

Что нужно знать о законе об иноагентах, против которого протестовали в Грузии

Эта грузинская история показывает, как в идеале должно идти взаимодействие между властью и обществом. Парламент принимает закон, который многие категорически не принимают. Люди показывают свое недовольство, выходя на массовые акции. Власть показывает, что услышала граждан, — закон отзывают.

Возможно, к этому опыту своевременного пересмотра сомнительных решений стоило бы присмотреться и в России. У нас пока до этого далеко.

Ошибки бывают у всех, от их своевременного признания не рушатся основы государства. Вот даже в Китае после массовых волнений признали, что ошиблись со сверхжесткими антиковидными мерами, и отменили их. И небо на землю не упало, страна живет и развивается. Товарища Си единогласно переизбрали главой КНР на третий срок. Никто не воспринял его тактическое отступление, фактически признание ошибки как признак слабости.

Но многие наши политики и чиновники хронически не умеют и не желают признавать своих ошибок и не слышат общество. В какой-то момент это может стать опасным. Грузинские власти это поняли. И здесь им надо отдать должное.

Фотогалерея

Столкновения в Грузии

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10 марта грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния» &lt;br>На фото: митинг у здания парламента в Тбилиси 10 марта

10 марта грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния»
На фото: митинг у здания парламента в Тбилиси 10 марта

Фото: Vano Shlamov / AFP

После нескольких дней массовых протестов представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента &lt;br>На фото: протестующие на митинге в Тбилиси 9 марта

После нескольких дней массовых протестов представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента
На фото: протестующие на митинге в Тбилиси 9 марта

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Разгон участников акции с помощью водометов вечером 8 марта

Разгон участников акции с помощью водометов вечером 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Ближе к ночи 8 марта протестующие окружили парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Ближе к ночи 8 марта протестующие окружили парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции протеста

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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10 марта грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния»
На фото: митинг у здания парламента в Тбилиси 10 марта

Фото: Vano Shlamov / AFP

После нескольких дней массовых протестов представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента
На фото: протестующие на митинге в Тбилиси 9 марта

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Разгон участников акции с помощью водометов вечером 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Ближе к ночи 8 марта протестующие окружили парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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