«Власти Грузии вовремя признали свою ошибку»

Европейские власти отреагировали на протесты в Грузии, в частности, политики поддержали отзыв законопроекта об иноагентах, на который пошли власти страны. Именно из-за этого документа в Тбилиси ранее разгорелись масштабные акции. Так, приветствовала это решение глава МИДа Франции Катрин Колонна, она также поддержала евроинтеграцию республики. А вот бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес заявил, что в ЕС Грузии не место, если первые лица страны продолжат негативно относится к политике Брюсселя. Ее раскритиковал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, обвинив западных коллег в «поучении» и поддержке протестующей «толпы анархистов». Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался об уроках грузинского противостояния для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объяснил, чем руководствовались власти, когда приняли решение отозвать из парламента нашумевший законопроект об иноагентах, вызвавший массовые акции протеста в Тбилиси. По его словам, главной задачей было не допустить дестабилизации и хаоса в стране. Как убежден премьер, «определенная часть общественности» была введена в заблуждение заявлениями лидеров оппозиции, а также «зарубежных партнеров, коллег, послов».

Людей убедили, что готовящийся к принятию закон списан с российского аналога, а это для грузин после войны 2008 года вопрос весьма болезненный. Вот и вспыхнули страсти, вот и вышли люди на акции протеста. И, поняв, что конфликт может зайти слишком далеко, власти пошли на компромисс, отозвали документ, направили его для рассмотрения в Венецианскую комиссию. Рассмотрение это, по мнению главы правительства, может занять три-четыре месяца. За это время страсти улягутся, люди успокоятся, угроза дестабилизации будет снята.

Ведь по другим поводам, когда речь идет о требовании освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, оппозиции не удается добиться такой мобилизации населения. Значит, в целом ситуация некритическая. О свержении власти речи не идет. Партия «Грузинская мечта» пользуется поддержкой значительной части соотечественников, возможно, большинства.

Ее прагматичная позиция (главное — избежать новой войны с Россией) находит отклик в стране. Радикальные амбиции сторонников Саакашвили (открыть второй фронт против Москвы, более активно поддержать Киев) не увлекают грузинское общество, несмотря на обилие антироссийских лозунгов и украинских флагов на недавних акциях протеста.

В этой ситуации важно не создавать дополнительный ненужный раздражитель, который вывел бы ситуацию из-под контроля. Именно таким раздражителем мог стать злополучный закон об иноагентах, если бы власти Грузии не проявили гибкость, не пошли на компромисс ради сохранения стабильности.

Эта грузинская история показывает, как в идеале должно идти взаимодействие между властью и обществом. Парламент принимает закон, который многие категорически не принимают. Люди показывают свое недовольство, выходя на массовые акции. Власть показывает, что услышала граждан, — закон отзывают.

Возможно, к этому опыту своевременного пересмотра сомнительных решений стоило бы присмотреться и в России. У нас пока до этого далеко.

Ошибки бывают у всех, от их своевременного признания не рушатся основы государства. Вот даже в Китае после массовых волнений признали, что ошиблись со сверхжесткими антиковидными мерами, и отменили их. И небо на землю не упало, страна живет и развивается. Товарища Си единогласно переизбрали главой КНР на третий срок. Никто не воспринял его тактическое отступление, фактически признание ошибки как признак слабости.

Но многие наши политики и чиновники хронически не умеют и не желают признавать своих ошибок и не слышат общество. В какой-то момент это может стать опасным. Грузинские власти это поняли. И здесь им надо отдать должное.

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