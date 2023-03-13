На холмах Грузии нашли не те следы

Отзыв законопроекта об иностранных агентах на время успокоил ситуацию на улицах Тбилиси, однако противостояние оппозиции и властей Грузии может вновь разгореться в любой момент. Ситуацию обострило интервью премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили, обвинившего в «провоцировании насилия» президента Украины Владимира Зеленского, европарламентариев и послов западных стран. Со своей стороны, Запад получил еще один повод усомниться в искренности евроатлантического выбора Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в причастности к беспорядкам в Тбилиси президента Украины и других украинских политиков, которых он назвал «какими-то грязными неудачниками»

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в причастности к беспорядкам в Тбилиси президента Украины и других украинских политиков, которых он назвал «какими-то грязными неудачниками»

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Внешние вызовы

История с принятием в Грузии законопроекта об «иностранных агентах», отозванного после нескольких дней протестов в Тбилиси, на первый взгляд должна была постепенно сойти на нет. Уже 10 марта активность у здания парламента на проспекте Руставели заметно ослабла: вечером на площади находились несколько десятков молодых людей, которые водили хороводы, пели и всячески наслаждались общением друг с другом. Число дежуривших, а по сути, скучающих на площади журналистов лишь немного уступало числу активистов, которые, впрочем, в этот день если и собирались отстаивать какие-то права, то в подчеркнуто мирной, даже игровой манере. Излучали спокойствие и немногочисленные полицейские. Западные партнеры Грузии хвалили власти за решение отказаться от скандального законопроекта, а сами представители руководства республики говорили о евроатлантических устремлениях страны.

Другими словами, казалось, что ситуация вот-вот должна была прийти в равновесие. Однако скоро стало понятно, что история далека от завершения. С громкими обвинениями в адрес прежде всего международных партнеров Грузии выступил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Хранивший многозначительное молчание во время бурных событий на проспекте Руставели, политик вечером в воскресенье дал почти часовое интервью проправительственному телеканалу «Имеди», которым, вместо того чтобы поставить точку в истории с законом об иноагентах, как минимум дал повод для продолжения дискуссий.

Комментируя столкновения у парламента, премьер отдельно остановился на видеообращении Владимира Зеленского, в разгар беспорядков поддержавшего участников протестов. «Когда воюющий человек выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек привлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло»,— заявил премьер. Он также повторил неоднократно звучавшее из уст официальных лиц республики утверждение о том, что «высшие должностные лица Украины» желают «открытия второго фронта» против РФ.

При этом прошелся господин Гарибашвили не только по господину Зеленскому, но и по другим украинским политикам. По словам премьера, «какие-то грязные неудачники» говорят о необходимости изменений в Грузии, что Тбилиси расценивает как «прямое вмешательство».

Опасения про «второй фронт» глава правительства подкрепил двумя эпизодами. С его точки зрения, в пользу подобных намерений говорит «отправка (бывшего грузинского президента.— “Ъ”) Михаила Саакашвили в Грузию» осенью 2021 года «в контейнере с молочными продуктами», когда «все мы уже знали, что война точно будет». Вспомнил Ираклий Гарибашвили и заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о «полезности» для Киева открытия новых фронтов против России в Грузии и Молдавии. Подводя итог, премьер пожелал Украине мира и посоветовал «сначала позаботиться о себе».

На его интервью в понедельник отреагировали в МИД Украины. Как заявил спикер ведомства Олег Николенко, слова господина Гарибашвили «почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды». «Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти. Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов»,— сказал господин Николенко.

Между тем не менее жестко грузинский премьер высказался в отношении США и ЕС, представители которых в дни протестов выступали с заявлениями о нежелательности принятия закона об иноагентах. «Заявления со стороны наших зарубежных партнеров, коллег, послов можно квалифицировать как поощрение»,— посетовал грузинский премьер. И тут же уточнил, что «поощрял» Запад «агрессивную толпу, анархистов, забрасывавших "коктейлями Молотова" и камнями полицию».

Не понравился господину Гарибашвили и тот факт, что во время столкновений в Тбилиси некоторые европарламентарии призывали к «свержению режима». «Их цель — вовлечь Грузию в войну против России на стороне Украины»,— заверил премьер. При этом Европарламент «не имеет морального права кого-либо поучать», поскольку «100 европарламентариев обвиняются в коррупции», отметил Гарибашвили, подразумевая недавний скандал в Брюсселе.

От высокопоставленных представителей западных стран оперативной реакции на претензии властей Грузии не последовало, однако отдельные политики премьеру Гарибашвили ответили. Так, член Европарламента Виола фон Крамон отметила, что ей «непонятно, откуда Гарибашвили взял цифру "100 депутатов"», однако «все подозреваемые в коррупции относятся к левым и социалистам», то есть к партнерам правящей партии «Грузинская мечта». А бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес и вовсе заявил: «Если вы так относитесь к Европе, то вам тут не место». И хотя Ираклий Гарибашвили в том же интервью утверждал, что его республика «достойна статуса кандидата в ЕС больше, чем Украина и Молдова», ситуация складывается таким образом, что нынешние события вполне могут повлиять на ход рассмотрения вопроса о предоставлении стране статуса кандидата этой осенью.

Внутренние позывы

Досталось от Ираклия Гарибашвили не только внешним игрокам. Прозвучали из его уст и угрозы в адрес протестующих. По словам премьер-министра, демонстранты, «в том числе анархисты из Клуба Франклина», бросавшие в стражей правопорядка «коктейли Молотова», в результате чего «несколько полицейских чуть не сгорели», обязательно ответят «по всей строгости закона». На это отреагировал председатель партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили. Утром в понедельник политик заявил: если власти «посмеют хоть пальцем тронуть любого из демонстрантов, которые протестовали против русского закона», правительство Грузии столкнется с еще более бурными акциями.

Пока все 133 демонстранта, арестованные полицией во время событий на Руставели, освобождены под подписку о невыезде. Им вменяется в вину административное правонарушение — неподчинение законным требованиям полиции. В случае возбуждения уголовных дел за использование «коктейлей Молотова» активистам могут грозить многолетние тюремные сроки.

Впрочем, власти не торопятся с арестами, несмотря на многочисленные видеосвидетельства, облегчающие установление личности нарушителей. Это может свидетельствовать о нерешительности и брожении во властных структурах, считает автор независимого информационно-аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили. Он обратил внимание “Ъ” на заявление Виктора Кипиани, адвоката фактического руководителя партии власти, миллиардера Бидзины Иванишвили. Господин Кипиани неожиданно обрушился с резкой критикой на председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе за «непродуманное вынесение закона на обсуждение», несмотря на неминуемую и легко прогнозируемую реакцию как внутри страны, так и за рубежом.

Давид Авалишвили уверен, что господин Кипиани выражал отношение к произошедшему Бидзины Иванишвили, который, по мнению собеседника “Ъ”, «вполне способен сменить всю верхушку правящей партии» и назначить нового премьера. Если это так, то господин Иванишвили вполне может превратить в «козлов отпущения» членов своей команды, поскольку сам оказался на грани попадания в санкционные списки, о чем прямо говорили спикеры из западных столиц.

Не исключено, что к резким шагам миллиардера может подталкивать и выход на политическую авансцену влиятельных фигур недавнего прошлого.

Так, бывший премьер и министр внутренних дел в администрации президента Михаила Саакашвили, его правая рука Вано Мерабишвили, находящийся сейчас вне Грузии, на днях заявил: грузинская оппозиция планирует «начать массовые акции протеста, чтобы добиться смены правительства и прихода к власти в Грузии прозападного, проукраинского правительства». Это заявление он сделал во время дискуссии, организованной по инициативе движения SAVE MISHA на площадке медиацентра «Укринформ».

Георгий Двали, Тбилиси; Алексей Забродин