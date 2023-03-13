Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На холмах Грузии нашли не те следы

Власти республики занялись поиском подстрекателей недавних беспорядков

Отзыв законопроекта об иностранных агентах на время успокоил ситуацию на улицах Тбилиси, однако противостояние оппозиции и властей Грузии может вновь разгореться в любой момент. Ситуацию обострило интервью премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили, обвинившего в «провоцировании насилия» президента Украины Владимира Зеленского, европарламентариев и послов западных стран. Со своей стороны, Запад получил еще один повод усомниться в искренности евроатлантического выбора Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в причастности к беспорядкам в Тбилиси президента Украины и других украинских политиков, которых он назвал «какими-то грязными неудачниками»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в причастности к беспорядкам в Тбилиси президента Украины и других украинских политиков, которых он назвал «какими-то грязными неудачниками»

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в причастности к беспорядкам в Тбилиси президента Украины и других украинских политиков, которых он назвал «какими-то грязными неудачниками»

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Внешние вызовы

История с принятием в Грузии законопроекта об «иностранных агентах», отозванного после нескольких дней протестов в Тбилиси, на первый взгляд должна была постепенно сойти на нет. Уже 10 марта активность у здания парламента на проспекте Руставели заметно ослабла: вечером на площади находились несколько десятков молодых людей, которые водили хороводы, пели и всячески наслаждались общением друг с другом. Число дежуривших, а по сути, скучающих на площади журналистов лишь немного уступало числу активистов, которые, впрочем, в этот день если и собирались отстаивать какие-то права, то в подчеркнуто мирной, даже игровой манере. Излучали спокойствие и немногочисленные полицейские. Западные партнеры Грузии хвалили власти за решение отказаться от скандального законопроекта, а сами представители руководства республики говорили о евроатлантических устремлениях страны.

Другими словами, казалось, что ситуация вот-вот должна была прийти в равновесие. Однако скоро стало понятно, что история далека от завершения. С громкими обвинениями в адрес прежде всего международных партнеров Грузии выступил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Хранивший многозначительное молчание во время бурных событий на проспекте Руставели, политик вечером в воскресенье дал почти часовое интервью проправительственному телеканалу «Имеди», которым, вместо того чтобы поставить точку в истории с законом об иноагентах, как минимум дал повод для продолжения дискуссий.

Комментируя столкновения у парламента, премьер отдельно остановился на видеообращении Владимира Зеленского, в разгар беспорядков поддержавшего участников протестов. «Когда воюющий человек выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек привлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло»,— заявил премьер. Он также повторил неоднократно звучавшее из уст официальных лиц республики утверждение о том, что «высшие должностные лица Украины» желают «открытия второго фронта» против РФ.

При этом прошелся господин Гарибашвили не только по господину Зеленскому, но и по другим украинским политикам. По словам премьера, «какие-то грязные неудачники» говорят о необходимости изменений в Грузии, что Тбилиси расценивает как «прямое вмешательство».

Опасения про «второй фронт» глава правительства подкрепил двумя эпизодами. С его точки зрения, в пользу подобных намерений говорит «отправка (бывшего грузинского президента.— “Ъ”) Михаила Саакашвили в Грузию» осенью 2021 года «в контейнере с молочными продуктами», когда «все мы уже знали, что война точно будет». Вспомнил Ираклий Гарибашвили и заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о «полезности» для Киева открытия новых фронтов против России в Грузии и Молдавии. Подводя итог, премьер пожелал Украине мира и посоветовал «сначала позаботиться о себе».

На его интервью в понедельник отреагировали в МИД Украины. Как заявил спикер ведомства Олег Николенко, слова господина Гарибашвили «почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды». «Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти. Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов»,— сказал господин Николенко.

Георгий Двали — о скандале вокруг грузинского законопроекта об иноагентах

Георгий Двали — о скандале вокруг грузинского законопроекта об иноагентах

Между тем не менее жестко грузинский премьер высказался в отношении США и ЕС, представители которых в дни протестов выступали с заявлениями о нежелательности принятия закона об иноагентах. «Заявления со стороны наших зарубежных партнеров, коллег, послов можно квалифицировать как поощрение»,— посетовал грузинский премьер. И тут же уточнил, что «поощрял» Запад «агрессивную толпу, анархистов, забрасывавших "коктейлями Молотова" и камнями полицию».

Не понравился господину Гарибашвили и тот факт, что во время столкновений в Тбилиси некоторые европарламентарии призывали к «свержению режима». «Их цель — вовлечь Грузию в войну против России на стороне Украины»,— заверил премьер. При этом Европарламент «не имеет морального права кого-либо поучать», поскольку «100 европарламентариев обвиняются в коррупции», отметил Гарибашвили, подразумевая недавний скандал в Брюсселе.

Что нужно знать о законе об иноагентах, против которого протестовали в Грузии

Читать далее

От высокопоставленных представителей западных стран оперативной реакции на претензии властей Грузии не последовало, однако отдельные политики премьеру Гарибашвили ответили. Так, член Европарламента Виола фон Крамон отметила, что ей «непонятно, откуда Гарибашвили взял цифру "100 депутатов"», однако «все подозреваемые в коррупции относятся к левым и социалистам», то есть к партнерам правящей партии «Грузинская мечта». А бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес и вовсе заявил: «Если вы так относитесь к Европе, то вам тут не место». И хотя Ираклий Гарибашвили в том же интервью утверждал, что его республика «достойна статуса кандидата в ЕС больше, чем Украина и Молдова», ситуация складывается таким образом, что нынешние события вполне могут повлиять на ход рассмотрения вопроса о предоставлении стране статуса кандидата этой осенью.

Внутренние позывы

Досталось от Ираклия Гарибашвили не только внешним игрокам. Прозвучали из его уст и угрозы в адрес протестующих. По словам премьер-министра, демонстранты, «в том числе анархисты из Клуба Франклина», бросавшие в стражей правопорядка «коктейли Молотова», в результате чего «несколько полицейских чуть не сгорели», обязательно ответят «по всей строгости закона». На это отреагировал председатель партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили. Утром в понедельник политик заявил: если власти «посмеют хоть пальцем тронуть любого из демонстрантов, которые протестовали против русского закона», правительство Грузии столкнется с еще более бурными акциями.

Пока все 133 демонстранта, арестованные полицией во время событий на Руставели, освобождены под подписку о невыезде. Им вменяется в вину административное правонарушение — неподчинение законным требованиям полиции. В случае возбуждения уголовных дел за использование «коктейлей Молотова» активистам могут грозить многолетние тюремные сроки.

Фотогалерея

Столкновения в Грузии

Предыдущая фотография
10 марта грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния» &lt;br>На фото: митинг у здания парламента в Тбилиси 10 марта

10 марта грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния»
На фото: митинг у здания парламента в Тбилиси 10 марта

Фото: Vano Shlamov / AFP

После нескольких дней массовых протестов представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента &lt;br>На фото: протестующие на митинге в Тбилиси 9 марта

После нескольких дней массовых протестов представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента
На фото: протестующие на митинге в Тбилиси 9 марта

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Разгон участников акции с помощью водометов вечером 8 марта

Разгон участников акции с помощью водометов вечером 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Ближе к ночи 8 марта протестующие окружили парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Ближе к ночи 8 марта протестующие окружили парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции протеста

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Следующая фотография
1 / 37

10 марта грузинские парламентарии прекратили рассмотрение двух законопроектов об иноагентах — «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния»
На фото: митинг у здания парламента в Тбилиси 10 марта

Фото: Vano Shlamov / AFP

После нескольких дней массовых протестов представители правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа» заявили, что законопроект будет отозван из парламента
На фото: протестующие на митинге в Тбилиси 9 марта

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Разгон участников акции с помощью водометов вечером 8 марта

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Ближе к ночи 8 марта протестующие окружили парламент. Они попытались разобрать заградительные щиты и расшатать ворота во двор здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста 8 марта в центре Тбилиси оказалась более масштабной, чем прошедшая накануне. К митингующим присоединились студенты и участницы женского марша

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По оценкам оппозиции, число участников акции достигало 40 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Мужчине оказывают помощь после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Грузинская оппозиция утверждает: речь идет о копировании российской практики, что в итоге негативно скажется на уровне демократии в стране

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция на митинге выдвинула два требования к властям: отказаться от инициативы и освободить задержанных на акции, прошедшей 7 марта. 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» объявила об отзыве проекта закона

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД заявили, что акция протеста быстро «приобрела насильственный характер» и именно поэтому «для восстановления порядка нужно было применить пропорциональную силу»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Представитель оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Грузии продолжатся несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах. Он напомнил, что власти до сих пор не освободили задержанных на акциях

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Были отменены пленарные заседания парламента, намеченные на 9 и 10 марта, из-за повреждения здания

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Протестующие у здания парламента с грузинским и украинским флагами

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Манифестанты держат плакат с фразой «Будущее за нами»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои встречи из-за митингов

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

По данным оппозиционных лидеров, около 100 человек «отравлены слезоточивым газом» и у многих «серьезные проблемы с глазами, куда проникло отравляющее вещество»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В МВД Грузии отчитались о 133 задержанных за два дня протестов. Против большинства из них возбуждены дела по административному кодексу

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Специальная следственная служба Грузии начала расследовать возможные факты превышения полномочий силовиками

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Вечером у здания парламента начался митинг

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В столкновениях участвовали около 5 тыс. сторонников оппозиции и сотни военнослужащих части специального назначения МВД

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Для разгона демонстраций полиция применила водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в силовиков и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

На акции протеста в Тбилиси 7 марта за мелкое хулиганство и противодействие полиции были задержаны 66 человек

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Согласно проекту закона «о прозрачности иностранного влияния», иноагентами будут признаваться некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Организации будут обязаны зарегистрироваться как агенты и ежегодно подавать финансовую декларацию. В случае нарушения им будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (примерно $9,5 тыс.)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Второй законопроект «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность. Любое физическое и юридическое лицо с иностранным финансированием (кроме дипломатов, консулов и должностных лиц иностранного государства) будет обязано зарегистрироваться в качестве «иностранного агента»

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив под влиянием России

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Закон об иноагентах поддержала правящая партия «Грузинская мечта», но против него выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на законопроект вето

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с ситуацией, вызванной законом об иностранных агентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что закон противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Против закона также высказалась американский посол в Грузии Келли Дегнан

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

По словам депутата партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, после принятия в первом чтении законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая до этого раскритиковала аналогичные российские законы об иноагентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал демонстрантов «фашистами»

Фото: AP

Лидер оппозиционной партии Грузии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе сообщил, что 8 марта на площади перед парламентом в Тбилиси протестующие соберутся на новую акцию против закона об иностранных агентах

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пострадавшие в результате столкновений с полицией

Фото: Reuters / Zurab Javakhadze

Полиция применяет водометы для разгона демонстрантов

Фото: AP

Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов с помощью водометов

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Смотреть

Впрочем, власти не торопятся с арестами, несмотря на многочисленные видеосвидетельства, облегчающие установление личности нарушителей. Это может свидетельствовать о нерешительности и брожении во властных структурах, считает автор независимого информационно-аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили. Он обратил внимание “Ъ” на заявление Виктора Кипиани, адвоката фактического руководителя партии власти, миллиардера Бидзины Иванишвили. Господин Кипиани неожиданно обрушился с резкой критикой на председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе за «непродуманное вынесение закона на обсуждение», несмотря на неминуемую и легко прогнозируемую реакцию как внутри страны, так и за рубежом.

Давид Авалишвили уверен, что господин Кипиани выражал отношение к произошедшему Бидзины Иванишвили, который, по мнению собеседника “Ъ”, «вполне способен сменить всю верхушку правящей партии» и назначить нового премьера. Если это так, то господин Иванишвили вполне может превратить в «козлов отпущения» членов своей команды, поскольку сам оказался на грани попадания в санкционные списки, о чем прямо говорили спикеры из западных столиц.

Не исключено, что к резким шагам миллиардера может подталкивать и выход на политическую авансцену влиятельных фигур недавнего прошлого.

Так, бывший премьер и министр внутренних дел в администрации президента Михаила Саакашвили, его правая рука Вано Мерабишвили, находящийся сейчас вне Грузии, на днях заявил: грузинская оппозиция планирует «начать массовые акции протеста, чтобы добиться смены правительства и прихода к власти в Грузии прозападного, проукраинского правительства». Это заявление он сделал во время дискуссии, организованной по инициативе движения SAVE MISHA на площадке медиацентра «Укринформ».

Георгий Двали, Тбилиси; Алексей Забродин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...