Гордума Екатеринбурга одобрила повышение зарплат Алексею Орлову и другим чиновникам

Депутаты Екатеринбургской городской думы поддержали повышение зарплат главе администрации Алексею Орлову и другим чиновникам. Решение принято на заседании 14 марта большинством голосов — 29 депутатов высказались «за», двое — «против», один воздержался. Ранее проект одобрила комиссия по местному самоуправлению гордумы.

Депутаты гордумы от фракции КПРФ Виктория Ивачева и Роман Ступников озвучили альтернативный вариант, в рамках которого предложили повысить заработные платы «рядовым служащим», и оставить на прежнем уровне выплаты Алексею Орлову, председателю гордумы, заместителю председателя Гордумы и постоянно действующим депутатам. Другие депутаты высказались против принятия альтернативного проекта и предположили, что он был предложен для пиара КПРФ. «Я понимаю, что на выборах все методы хороши, чтобы привлечь к себе избирателя. Руководитель полуторамиллионного города — это штучный товар, который должен иметь соответствующую подготовку, опыт работы и знания. Классовую ненависть развивать не нужно»,— заявил в ответ на предложение Владимир Крицкий.

Ранее начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин объяснял повышение окладов чиновников тем, что зарплаты в муниципальном управлении стали «резко отставать» от зарплат в коммерческом секторе и производстве. Поэтому стало сложнее нанимать людей.

Напомним, зарплата у муниципальных служащих в среднем вырастет на 5%. Алексей Орлов сможет получать ежемесячное жалование в размере 3,4 должностного оклада — его доходы вырастут со 191,7 тыс. до 217,2 тыс. руб.

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