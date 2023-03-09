Екатеринбургские депутаты одобрили повышение зарплат мэру и чиновникам

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга поддержала повышение зарплат мэру Алексею Орлову и другим чиновникам. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы. По мнению депутата Константина Киселева, рост зарплат позволит сохранить кадровый потенциал органов власти, а Михаил Матвеев считает, что более высокие зарплаты привлекут «грамотных, компетентных, профессиональных» специалистов.

Ранее начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин объяснял повышение окладов чиновников тем, что зарплаты в муниципальном управлении стали «резко отставать» от зарплат в коммерческом секторе и производстве. Поэтому стало сложнее нанимать людей.

Напомним, в случае принятия постановления зарплата у муниципальных служащих в среднем вырастет на 5%. глава города сможет получать ежемесячное жалование в размере 3,4 должностного оклада. Так, доходы господина Орлова, в случае принятия постановления, со 191,7 тыс. до 217,2 тыс. руб.

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