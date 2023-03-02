Власти Екатеринбурга объяснили повышение зарплат мэру и чиновникам

Повешение окладов мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и чиновников городской администрации связано с тем, что зарплаты в муниципальном управлении стали «резко отставать» от зарплат в коммерческом секторе и производстве. Об этом в интервью ОТВ заявил начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

«Очень сложно нанимать людей на эту зарплату. Это вымывает кадровые ресурсы и снижает качество управления городом в целом. Ну и если говорить про главу города – человека, который работает практически без отпусков и выходных, чуть ли не круглые сутки, а зарплату имеет в несколько раз ниже, чем его коллеги в коммерческом секторе, то тут и говорить не о чем»,- отметил Алексей Прядеин.

Напомним, вопрос о повышении зарплат екатеринбургским чиновникам на ближайшем заседании рассмотрит городская дума. Согласно проекту постановления, глава города сможет получать ежемесячное жалование в размере 3,4 должностного оклада. Так, доходы господина Орлова, в случае принятия постановления, со 191,7 тыс. до 217,2 тыс. руб.

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