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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны ФРГ Писториус: в марте Украина получит 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что в марте Украина получит от Германии и Португалии 21 танк Leopard 2A6. 18 танков отправят из Германии, 3 — из Португалии. Ранее Борис Писториус критиковал темпы поставки танков Украине.

«Я только что узнал, что 18 германских танков Leopard-2A6 и 3 португальских уже в этом месяце одновременно могут быть поставлены на Украину»,— сказал господин Писториус перед неформальной встречей глав МИДов Евросоюза в Стокгольме в Швеции, его слова приводит агентство Taggeschau.

14 февраля глава Минобороны ФРГ говорил, что только 14 танков Leopard, обещанных Германией, и 3 танка этой модели, обещанных Португалией, готовы к поставке на Украину. Он говорил, что танки поступят на Украину в конце апреля.

Анастасия Ларина

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