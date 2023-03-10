Переговорщики поищут рациональное зерно

За неделю до окончания действия зерновой сделки заинтересованные стороны или прямо заявили, что ее необходимо продлить, или (как, например, Россия) дали понять, что продление возможно. Предметные переговоры пройдут в понедельник в Женеве, причем Украина предлагает уйти от временных ограничений работы черноморского зернового коридора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники зерновой сделки сходятся в том, что она «критически важна для всего мира», но у некоторых из них есть вопросы к ходу реализации договоренностей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Участники зерновой сделки сходятся в том, что она «критически важна для всего мира», но у некоторых из них есть вопросы к ходу реализации договоренностей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Накануне очередного истечения срока действия черноморской зерновой инициативы (или зерновой сделки) активизировались все причастные к ней стороны. Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком.

И господин Зеленский, и генсек ООН высказались за функционирование зерновой инициативы и после 18 марта. Именно тогда истекают очередные 120 дней, на которые действие соглашения, подписанного в июле 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН, было продлено 18 ноября прошлого года.

«Продолжение черноморской зерновой инициативы после 18 марта критически необходимо для всего мира»,— отметил Владимир Зеленский на встрече с Антониу Гутерришем. Генсек ООН, в свою очередь, заявил о «чрезвычайной важности» продления сделки.

Андрей Ермак позже добавил: Киев выступает за то, чтобы не ограничивать действие соглашения сроками. «Позиция Украины неизменна. И это один из пунктов представленной президентом Владимиром Зеленским формулы мира. Мы выступаем за продление зерновой инициативы на неограниченный срок. Украина со своей стороны выполняет все, что мы согласовали с ООН и Турцией»,— подчеркнул он.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет диалог со всеми сторонами по теме пролонгации сделки. «Киев сообщил, что одобряет повторное продление инициативы. Москва также придерживается позитивной повестки по этому вопросу. Мы, в свою очередь, надеемся и ожидаем продления договоренности с учетом вклада всех сторон. Продолжаем работу в этом направлении»,— цитирует господина Акара агентство «Анадолу».

Россия тем временем максимально сдержанно комментирует перспективы продления сделки.

В феврале замглавы МИД России Сергей Вершинин говорил в интервью RTVi, что пролонгация зерновой инициативы без осязаемых результатов нецелесообразна. Москва, отметим, давно критикует соглашение. Во-первых, за то, что зерно вывозится не в бедные, а во вполне обеспеченные страны. А во-вторых, в связи с тем, что не работает вторая часть сделки, связанная с экспортом из России сельхозпродукции и удобрений.

В российском Союзе экспортеров зерна говорили, что приспособились к работе в условиях торговых барьеров, хотя сохраняется проблема с платежами — «серьезное давление» на покупателей российского зерна от некоторых банков, которые закрывают тем кредитные линии на закупку российского зерна. Также фрахт судов для российских экспортеров стоит дороже, чем для других стран, говорили в союзе. Там подчеркивали, что не боятся конкуренции и последовательно выступают за равные возможности для всех участников мирового рынка зерна.

Комментируя 9 марта тему зерновой сделки и предстоящие переговоры в Женеве, представитель МИД РФ Мария Захарова снова напомнила о том, что черноморская инициатива касается не только вывоза зерна с Украины. «Это переговорный процесс, связанный с участием делегаций. Мы не раз заявляли, что это пакетная сделка. Мы не сами это придумали. Такой формат сделки был предложен генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Пакетная сделка предполагает в данном случае два трека. Оба должны выполняться»,— подчеркнула госпожа Захарова.

Она отметила, что если дело будет идти к выполнению обоих треков сделки, то тогда прогноз оптимистичный.

«Если это будет бесконечно сваливаться в "пике" в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз по реализации пессимистический»,— заключила Мария Захарова.

В пятницу агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщило: в переговорах о продлении сделки «присутствует осторожный оптимизм». Собеседник “Ъ”, информированный о ходе переговоров, уверен, что сделка будет продлена. Впрочем, более определенная информация о перспективах дальнейшей работы зернового коридора, очевидно, появится 13 марта.

Всего за время работы черноморской зерновой инициативы с Украины было вывезено 23,8 млн метрических тонн зерна — кукурузы, пшеницы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла. Только в марте по коридору проследовали 35 судов.

Минсельхоз США в последнем отчете оценивал общий объем мировых запасов зерна в 762,9 млн тонн, включая 267,2 млн тонн пшеницы, а общий объем мирового предложения — более чем в 3,5 млрд тонн и 1 млрд тонн соответственно.

Владимир Соловьев, Анатолий Костырев