Дембелей призывают на учебу

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Оппозиционные фракции поддержали инициативу единороссов, согласившись с тем, что в стране «есть потребность поднять военного человека на высочайшую планку уважения в обществе». Депутаты также обсудили вопрос о том, за какие достижения дополнительные вступительные баллы могут получить девушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению депутатов, навыки, полученные россиянами во время срочной службы в армии, помогут «оздоровить ситуацию в студенческой среде»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По мнению депутатов, навыки, полученные россиянами во время срочной службы в армии, помогут «оздоровить ситуацию в студенческой среде»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Законопроект был внесен в октябре сенаторами и депутатами от «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии, первым вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком. Их поправки к закону «Об образовании в РФ» предлагают отнести прохождение военной службы по призыву к индивидуальным достижениям поступающих: срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж по всем программам обучения. «Мера направлена на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности. Ее реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При рассмотрении инициативы на пленарном заседании 9 февраля депутат Вячеслав Мархаев (КПРФ) отметил, что служба по призыву в России является обязанностью, а не «индивидуальным достижением», и спросил авторов, не считают ли они эту норму ущемлением выпускников средних образовательных учреждений, не достигших призывного возраста.

Единоросс Алена Аршинова, представлявшая законопроект от имени авторов, ответила, что не считает, что обязанность не должна поощряться.

Олег Нилов из «Справедливой России — За правду» заявил, что участие в специальной военной операции является «самым высочайшим достижением, за которое должны быть самые высокие льготы молодым людям, которые вернутся оттуда с победой и захотят продолжить обучение в вузах». Благодаря таким студентам, сказал он, «мы оздоровим ситуацию в студенческой среде», где «не совсем такие настроения, как в Госдуме». «Вот эти ребята, отслужившие в армии, защитившие страну, должны будут занять те места, которые сегодня пока еще занимают так называемые ждуны, чиновники, которые надеются, что все рассосется»,— полагает депутат.

Алена Аршинова в ответ напомнила, что уже есть законодательная норма, по которой для ветеранов боевых действий не применяется конкурсная основа. А внефракционный депутат Оксана Дмитриева на это заметила, что «там есть особая квота» и эта норма относится к детям военнослужащих.

Еще один коммунист, Алексей Куринный, поинтересовался у авторов, почему в проекте не учитываются контрактники и будет ли возможность для девушек «добавить себе баллы по сходным основаниям». Госпожа Аршинова успокоила коллегу, сказав, что вопрос о контрактниках прорабатывается, а вторую часть вопроса прокомментировала так: «От лица девушек я вам скажу, что мы не чувствуем себя ущемленными и, более того, дополнительно будем помогать всячески, чтобы наши ребята чувствовали хороший тыл».

По этой теме счел нужным снова взять слово и эсер Нилов. Он заявил, что «для женщины высшее достижение — это рождение ребенка», поэтому матерям-одиночкам надо дать право поступать в вузы в преимущественном порядке.

Глава комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ) отметила, что, принимая этот проект, депутаты, «по сути, возвращают замечательные советские традиции, когда служба в вооруженных силах была не только обязанностью, но и почетным правом». По ее мнению, эта категория молодых людей вообще должна быть льготной: «Нельзя их ставить в один ряд с теми, кто достиг спортивных успехов, служба в рядах вооруженных сил — это не спорт, это служение Отечеству».

В завершение обсуждения высказалась глава комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»). Она выразила убеждение, что «у нас есть потребность поднять военного человека на высочайшую планку уважения в обществе» и «нужно, чтобы у нас были сильные ребята, чтобы никто никогда больше даже не подумал не то что напасть, а угрожать нашей стране». В итоге принятие законопроекта в первом чтении поддержали 399 депутатов, проголосовавших против не было.

Афанасий Сборов