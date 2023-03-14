Брак для чайников

Ряд производителей и продавцы бытовой техники говорят, что за последний год в РФ увеличилось число обращений по гарантии техники. Как полагают участники рынка, это связано с уходом качественных иностранных брендов и ростом продаж отечественных и китайских продуктов. Эксперты полагают, что россиянам «придется привыкнуть к худшему качеству» и со временем количество сдаваемой техники вернется к норме. В некоторых крупных торговых сетях, впрочем, уверяют, что дисбаланса и так не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За время, прошедшее после начала военных действий на Украине, количество обращений по гарантии покупателей отечественной бытовой техники выросло на 20%, рассказал “Ъ” собеседник в одном из производителей. «Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке»,— добавляет источник среди поставщиков электроники. Он отмечает, что в основном ухудшилось качество малой бытовой техники низкой стоимости, называя среди брендов Scarlett, Kitfort, Redmond и других. Эту информацию подтвердили собеседники “Ъ” в ряде крупных компаний.

С прошлой весны многие иностранные производители бытовой техники, особенно известные международные бренды, решили ограничить поставки своей продукции в РФ, среди них Panasonic, Dyson, Tefal и другие. В результате российский рынок бытовой техники начал смещаться в сторону китайской и российской продукции (см. “Ъ” от 18 ноября 2022 года).

По данным Holodilnik.ru, в 2022 году в сегменте малой бытовой техники (чайники, утюги, фены и др.) было продано 50,8 млн устройств, что на 1,4% больше, чем в 2021 году. В деньгах этот показатель увеличился на 1,7%, до 223,5 млрд руб.

«Из-за ухода ряда иностранных производителей потребители вынуждены переходить на технику отечественных и китайских компаний, таких как Scarlett, Polaris и Kitfort»,— отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин, в частности, сообщил “Ъ”, что компания надеется увеличить продажи в текущем году на 30% по сравнению с итогами 2022 года: «Для этого увеличивается и производство в Китае».

По словам господина Погудалова, количество поломок и брака у отечественных и китайских брендов «немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники», поэтому число гарантийных случаев действительно могло вырасти: «Покупатели привыкли к лучшему качеству. Однако со временем придется привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится».

Гендиректор «Сети компьютерных клиник» Александр Федоров говорит, что конкретные цифры по увеличению числа «гарантийных случаев на данный момент посчитать сложно, поскольку с уходом централизованных сервисов иностранных брендов гарантийные обязательства легли на плечи продавцов». Однако топ-менеджер признает, что с учетом роста доли китайской электроники количество брака малой бытовой техники в России увеличилось. Помимо этого, уточняет господин Федоров, «уровень предоставляемого сервиса у китайских компаний ниже, чем у именитых брендов премиального и среднего класса, которые покинули рынок РФ».

Наиболее часто покупатели возвращают на гарантийное обслуживание популярные товары, которые активно используются в быту, уточнили “Ъ” в пресс-службе «Ситилинк»: это, например, мультиварки, мясорубки, пылесосы и парогенераторы. В то же время, по словам представителя ритейлера, доля обращений по сдаче техники на гарантийный ремонт в 2022 году «была стабильной и соответствовала предыдущему периоду».

В «М.Видео-Эльдорадо» также утверждают, что соотношение обращений, связанных с браком, и общего количества техники осталось на уровне 2019–2021 годов. «По нашим данным, большинство федеральных торговых сетей не наблюдает роста подобных обращений по бытовой технике»,— добавил представитель РАТЭК (в ассоциацию входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк» и другие).

Тимофей Корнев