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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: экспорт нефти из России по морю вырос на 40% после падения неделей ранее

В течение семи дней до 10 марта экспорт российской нефти морем вырос в сравнении с предыдущим периодом на 40%, составив 3,3 млн баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов. В этот период 31 танкер загрузил 23,3 млн баррелей нефти. Доходы от экспорта российской нефти за последнюю неделю выросли на 12,5%, до $45 млн. Неделей ранее экспорт по морю снизился на 14%.

Рост экспорта за неделю произошел в первую очередь за счет роста закупок Индии. По данным Bloomberg, Индия обошла Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти еще в ноябре прошлого года. При этом, как сообщают источники издания, Индия не собирается нарушать западные санкции в отношении российского экспорта нефти, в том числе ценовой потолок $60 за баррель. Ранее Financial Times писала, что после введения в декабре таких санкций активизировалась перевозка российской нефти иранскими танкерами-призраками, предназначенными именно для обхода санкций.

Яна Рождественская

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