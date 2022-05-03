Лига беда начало

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Отечественному футболу, и так уже сильно пострадавшему из-за наложенных на него на фоне специальной военной операции России на Украине санкций, придется весь следующий сезон жить в режиме международной изоляции. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) лишил его возможности выступать в еврокубках и турнирах для сборных. Расширение санкционного пакета наверняка вызовет очень неприятные для российского футбола последствия — в виде, например, сокращения еврокубковой квоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В течение по крайней мере нескольких месяцев российскому футболу придется жить в режиме международной изоляции

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ В течение по крайней мере нескольких месяцев российскому футболу придется жить в режиме международной изоляции

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Одной из центральных тем, связанных с футболом, вчера оставался список мер, который исполком Союза европейских футбольных ассоциаций постановил накануне применить в отношении России. UEFA, а также Международная федерация футбола (FIFA), следуя в русле жестких рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованных вскоре после начала военной спецоперации на Украине, еще в марте наложили на российский футбол ряд санкций. Из-за них Санкт-Петербург лишился права принять финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов, «Спартак», вышедший в 1/8 финала Лиги Европы,— возможности выступить в play-off турнира, а национальная сборная — в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира в Катаре: он состоится в конце года.

Между тем очередной санкционный пакет является куда более внушительным. Он охватывает весь следующий сезон и, по сути, заставляет российский футбол в течение по крайней мере нескольких месяцев существовать в режиме международной изоляции.

Новые санкции наносят удар практически по всем субъектам отечественного футбольного рынка, включая Российский футбольный союз (РФС), президент которого Александр Дюков в конце марта неожиданно обнародовал идею участия России в конкурсе за право принять один из двух чемпионатов Европы — либо 2028-го, либо 2032 года. UEFA заранее отверг российскую заявку, пояснив, что, по мнению исполкома, ее появление выльется в «ущерб для репутации» всего европейского футбола.

Помимо РФС под действие санкционного пакета попали различные российские национальные команды, отстраненные от международных турниров,— юношеские (до 17 лет), юниорские (до 19 лет), по футзалу. Женская же сборная России оказалась выброшена из финального турнира чемпионата Европы: он открывается в июле в Англии.

А наибольшего внимания среди санкций, естественно, заслуживают те, что были применены к самым заметным субъектам рынка. Сборную России UEFA исключил из розыгрыша Лиги наций, который пройдет с июня по сентябрь. Российская команда должна была сыграть в так называемой Лиге B, втором по статусу дивизионе после элитного. Жеребьевка определила ей в соперники по группе исландцев, израильтян и албанцев. UEFA уточнил, что сборная России, таким образом, автоматически будет считаться занявшей последнее место в квартете. А российские клубы исключены из всех трех еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Санкции будут иметь серьезные практические последствия. Сборной это касается в меньшей степени. Дело в том, что ближайшая Лига наций не встроена, как это обычно бывает, в отбор к топовому турниру. Так что речь идет прежде всего о том, что сборная России осталась без серии товарищеских матчей против крепких соперников. При этом надо учесть, что, поскольку она заранее назначена аутсайдером группы, через сезон ей предстоит выступать уже в Лиге C. А там россиянам, видимо, не доведется встречаться с оппонентами, хотя бы близкими к топовым по уровню.

С клубами все куда более неприятно, даже если забыть о доходах от Лиги чемпионов, которые всегда были неплохим бонусом для тех российских клубов, которые добирались до основной стадии турнира. В данном случае бонус точно не достанется только что досрочно завоевавшему четвертое золото российского первенства «Зениту»: благодаря ему он попал бы напрямую в групповой этап. В этом розыгрыше Лиги чемпионов петербуржцы, даже заняв осенью в группе третье место, отправляющее команду в play-off Лиги Европы, все равно гарантировали себе заработок почти в €40 млн.

Главная неприятность заключается в рейтинговых перспективах России. Представительство ассоциации в еврокубках определяется таблицей коэффициентов UEFA, учитывающей результаты пяти сезонов.

Россия в данный момент и так занимает в ней довольно скромное по недавним меркам (в конце прошлого десятилетия она располагалась сразу за «большой пятеркой» из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) десятое место, имея 34,482 очка.

Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что по ходу будущей еврокубковой кампании у России сгорает удачный сезон, продлившийся с осени 2017-го по весну 2018 года. В его рамках российские клубы заработали 12,600 очков — показатель, достойный «большой пятерки».

UEFA, объявляя об отстранении российских клубов, уточнил, что все-таки сделает им подарок. Речь о начислении за пропущенный розыгрыш 4,333 балла — столько представители России набрали в сезоне, завершившемся в 2021 году, наименее успешном среди пяти зачетных. Но этот подарок слишком мелкий. После него у России в таблице коэффициентов будет 26,215 балла. В классификации сегодняшней с таким она бы рухнула на 22-ю позицию, пропустив вперед даже Кипр. А в этой нише еврокубковая квота — не пять, как пока формально у России, а четыре команды.

Но важнее не количественные, а качественные изменения. У тех, кто не входит в топ-20, нет автоматического пропуска в групповой этап Лиги чемпионов. А прорываться в него нужно с первого квалификационного раунда — за ним следуют еще три. Шансы добраться до группы крайне невелики.



РФС уже выразил «категорическое несогласие с принятыми исполкомом UEFA решениями». Структура добавила, что «продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений». Однако надо знать, что попытки РФС оспорить предыдущий пакет санкций до сих пор не принесли положительных результатов.

Алексей Доспехов