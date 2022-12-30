Российский футбол не готов к смене прописки

Российский футбольный союз не стал форсировать процесс перехода из Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). В пятницу исполком РФС так и не отправил письмо о выходе из UEFA. Вместо этого решено создать совместную с UEFA рабочую группу с целью разработки плана возвращения российских команд в международные турниры, от которых они были отстранены после начала событий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российского футбольного союза Александр Дюков (слева) перед началом заседания исполкома РФС

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент Российского футбольного союза Александр Дюков (слева) перед началом заседания исполкома РФС

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Российский футбольный союз, вопреки ожиданиям, в пятницу, 30 декабря, так и не принял решение о смене конфедерации и переходе из UEFA в AFC. Судя по словам президента РФС Александра Дюкова, у российской стороны появилась надежда на то, что отношения с UEFA удастся так или иначе уладить или как минимум снять самые острые вопросы.

«Сегодня завершили заседание исполкома. Продолжили обсуждение перехода в Азию. Принято решение обратиться к UEFA по вопросу создания рабочей группы. Пригласили туда трех представителей UEFA, хотим также пригласить представителей Международного олимпийского комитета и FIFA,— заявил господин Дюков журналистам.— Думаю, FIFA заинтересуется — им тоже важно найти решение».

По словам главы РФС, цель создания рабочей группы — анализ и выработка «дорожной карты» по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

Группа будет сформирована сразу после праздников и, как планируется, завершит работу к 1 апреля. Договоренность с UEFA по созданию группы достигнута, туда будет отправлено официальное письмо.

Впрочем, господин Дюков оговорился, что согласие UEFA делегировать своих представителей в рабочую группу не значит, что европейская руководящая футбольная структура стала более сговорчивой.

«Со стороны UEFA отношение к нам не менялось,— констатировал господин Дюков.— Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, президент UEFA Александр Чеферин тоже этого хочет. Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию». Президент РФС уверен, что «UEFA не хочет нас терять, иначе давно бы исключили».

Александр Дюков рассказал также, что вопрос о переходе в AFC на исполкоме РФС не ставился. По его словам, речь шла лишь о том, как скорее вернуть российские команды на международную арену. Более того, фактически президент РФС признал, что сам по себе переход в AFC мало что решит, поскольку основная цель господина Дюкова, по его же словам,— обеспечение участия сборной России в чемпионате мира 2026 года.

«Мы можем перейти в Азию, но нужно решение FIFA, чтобы играть на чемпионате мира 2026 года — в рамках этой рабочей группы мы быстрее договоримся,— сказал он.— Я не готов долго ждать. Что касается других членов исполкома, надо спрашивать у них. Два, три, четыре, десять лет — у каждого свои сроки. Главная наша задача — принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года».

При этом господин Дюков все же отметил, что «AFC еще раз подтвердила, что готова нас принять». «Гарантийных писем не получали, но нет оснований им не доверять»,— сказал он.

Весной, вскоре после начала событий на Украине, FIFA и UEFA отстранили российские команды от участия в международных турнирах. Попытка РФС опротестовать эти решения в Спортивном арбитражном суде успехом не увенчалась. В сентябре UEFA приняла решение не допускать сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024. По первенству мира 2026 года пока никакого решения принято не было.

Александр Петров