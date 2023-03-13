На дорогах Тольятти ограничили движение из-за затопления талыми водами

В Тольятти в понедельник временно ограничено движение пассажирского транспорта по ул. Комсомольская (на участке от ул. Мира до ул. Баныкина, в районе ТЦ «АЭРОХОЛЛ») и ул. Офицерская. Это связано со скоплением талых вод. Об этом сообщает городская администрация.

Также в городе изменена схема движения общественного транспорта. Автобусы №№ 40, 46, 84*, 124, 127 и 143 в сторону Автозаводского района следуют без изменений, а в обратном направлении едут по ул. Голосова и ул. Баныкина и далее – по прежнему маршруту.

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Автобус № 13 едет по Южному шоссе на участке от ул. Автостроителей до ул. Полякова и далее – по прежней схеме. Троллейбус № 1 движется до остановки «Троллейбусное депо», разворачивается по кольцу и едет обратно.

Троллейбус № 18 движется по Приморскому, ул. Революционная, Воскресенская, Южному шоссе, Автозаводскому шоссе, ул. 50 лет Октября, Ленина, Гагарина, Карла Маркса (обратно – Победы), Мира и Индустриальная. Ограничение действует «до стабилизации ситуации», уточняют чиновники.

Ранее в Самаре автобусы пустили в объезд из-за разрушенной дороги на Зубчаниновском шоссе. Также сообщалось о том, что в регионе начался паводок. В связи с этим в Самарской области подтопило 46 приусадебных участков, три моста и участок дороги.

Георгий Портнов