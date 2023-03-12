В Самарской области начался паводок

На территории Самарской области начался паводок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Пестравском районе подтоплен низководный мост через реку Большой Иргиз в районе села Мосты. По информации районной администрации, отменено автобусное сообщение до сел Ломовка и Тепловка. Автотранспорт до этих населенных пунктов может доехать в объезд через село Тяглое Озеро. В Кинель-Черкасском районе зафиксировано подтопление низководного моста через реку Малый Кинель у населенного пункта Полудни. В Волжском районе подтоплен участок автодороги Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в районе СНТ «Нефтяник». Также подтоплены приусадебные участки в селах Русская Борковка, Тимофеевка и Нижнее Санчелеево Ставропольского района.

ГУ МЧС России по региону ликвидирует последствия подтопления.

Андрей Сазонов